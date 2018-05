Kako se je na Evroviziji od leta 1993 odrezala Slovenija?

Lea Sirk je 24. slovenska predstavnica na Evroviziji

6. maj 2018 ob 14:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenija se tekmovanja za pesem Evrovizije udeležuje od leta 1993, dvakrat, leta 1994 in 2000, je morala tekmovanje zaradi slabih rezultatov izpustiti.

V finale tega evropskega tekmovanja, ki si ga vsako leto ogleda okoli 200 milijonov ljudi po vsem svetu, se je Sloveniji, odkar so bili leta 2004 uvedeni polfinalni večeri, uspelo prebiti štirikrat. Leta 2007 z Alenko Gotar (Cvet z juga), leta 2011 z Majo Keuc (No One), leta 2014 s Tinkaro Kovač (Round and Round) in leta 2015 z Maraayo (Here For You).

Slovenija zmage še nima, najboljši slovenski uvrstitvi sta sedmi mesti Darje Švajger s pesmijo Prisluhni mi (1995) in Nuše Derenda z Energy (2001). Darja Švajger je štiri leta kasneje zopet poskusila srečo na Evroviziji, pesem For a Thousand Years ji je prinesla 11. mesto.

Omar dvakrat ostal v polfinalu

Dvakrat se je tekmovanja udeležil le še Omar Naber, prvič leta 2005, ko je z balado Stop nastopil na jubilejni, 50. Evroviziji, in drugič lani v Kijevu z On My Way.

Naber je obakrat obtičal v polfinalu, a tudi po drugem neuspešnem boju za finale ni bil razočaran. Večkrat je namreč poudaril, da na Evroviziji glasba ni edini dejavnik, ki šteje, saj ima velik, če ne celo večji vpliv promocija. Slovenija pa da se ne more kosati z državami, ki v promocijo vlagajo izjemno visoke zneske.

Lea Sirk na evrovizijskem odru ne bo stala prvič

Lea Sirk je 24. slovenska predstavnica na Evroviziji, a evrovizijskega odra ne bo izkusila prvič. Kot spremljevalna pevka je leta 2014 na Evroviziji nastopila ob Tinkari Kovač v Köbenhavnu, dve leti kasneje v Stockholmu pa za ManuEllo. Slovenijo je na izboru za Pesem Evrovizije sicer prvič zastopala skupina 1x Band s pesmijo Tih deževen dan.

Najuspešnejša država je Irska, najuspešnejša skupina pa Abba

S sedmimi zmagami je Irska najuspešnejša država na Evrosongu. Švedska je zmagala šestkrat, medtem ko imajo Luksemburg, Francija in Velika Britanija po pet zmag.

Najbolj impresiven debi je leta 1994 uspel Poljski, ko je Edyta Gorniak zasedla drugo mesto s pesmijo To Nie Ja, veliko zmagoslavje je leta 2007 uspelo tudi Srbiji, ki je prvič nastopila kot samostojna država in zmagala po zaslugi Marije Šerifović in njene balade Molitva.

Najuspešnejša evrovizijska zmagovalka je švedska popovska skupina Abba, ki je svetovno slavo in prepoznavnost ohranila tudi po razhodu leta 1983.

