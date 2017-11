Infografika: Natančno 200 Martinov na martinovo praznuje rojstni dan

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Legenda pravi, da je skromni Martin pozimi srečal berača, ki ni imel obleke, zato mu je Martin podaril polovico svojega plašča. Po tem dejanju so ga iskali, da bi ga imenovali za škofa, on pa se je v svoji skromnosti skril. Njegovo skrivališče so izdale gosi z 'gaganjem'. Foto: BoBo Vino je med Slovenci zelo priljubljena pijača vse leto, ne le za martinovo. Foto: BoBo Za martinovo se postrežejo značilne jedi, ki se po pokrajinah razlikujejo. Foto: BoBo Na martinovi pojedini nikakor ne smejo manjkati gos ali kakšna druga perutnina. Foto: BoBo Dodaj v

11. november 2017 ob 11:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vino je med Slovenci zelo priljubljena pijača vse leto, ne le za martinovo. V Sloveniji popijemo na leto povprečno 43 litrov vina na prebivalca, kar nas uvršča na tretje mesto v Evropski uniji. Največ ga uvozimo iz Italije.

'Svet' Martin nar'di iz mošta vin'. Tako pravi ljudski rek o Martinovem prazniku. Legenda pravi, da je skromni Martin pozimi srečal berača, ki ni imel obleke, zato mu je Martin podaril polovico svojega plašča. Po tem dejanju so ga iskali, da bi ga imenovali za škofa, on pa se je v svoji skromnosti skril. Njegovo skrivališče so izdale gosi z 'gaganjem'.

Na martinovo se postrežejo značilne jedi. Te se po pokrajinah razlikujejo, nikjer pa ne smejo manjkati gos ali kakšna druga perutnina, mlinci, rdeče zelje in vino. A vino je med Slovenci zelo priljubljena pijača vse leto, ne le za martinovo.

V letu 2016 smo po podatkih Statističnega urada v Sloveniji pridelali skoraj 95.000 ton grozdja, iz katerega je bilo pridelano dobrih 820.000 hektolitrov vina. Močno prevladujejo bele sorte grozdja in s tem tudi belo vino (skoraj 70 odstotkov). Z vinom smo bili tako v Sloveniji 91-odstotno samooskrbni. Perutninskega mesa je bilo lani prirejenega skoraj 65.000 ton, s čimer je bila stopnja samooskrbe 107-odstotna. Vsak prebivalec Slovenije pa ga je v povprečju porabil približno 30 kilogramov.

Zraven omenjenih jedi vedno postrežemo tudi mlince, teh so industrijska podjetja v Sloveniji v letu 2016 prodala za dobrih 320.000 evrov oziroma za približno 140 ton. V istem obdobju so trgovci od kmetov odkupili blizu 170 ton rdečega zelja.

V letu 2016 smo za steklenico kakovostnega vina odšteli povprečno 3,05 evra, medtem ko smo v letu 2006 za steklenico prav takega vina odšteli 1,92 evra. Cena kakovostnega vina je v teh desetih letih nihala; najvišja je bila v letu 2013, ko smo za steklenico takega vina odšteli 3,35 evra. Za kilogram grozdja smo v letu 2016 odšteli 3,45 evra, pred desetimi leti pa tretjino manj (2,62 evra).

Največ vina uvozimo iz Italije

V letu 2016 smo v Slovenijo uvozili nad 13 milijonov litrov vina iz svežega grozdja ali za blizu 13 milijonov evrov. Največ vina smo uvozili iz Italije, Makedonije in Madžarske. Izvozili pa smo nekaj nad 4,5 milijona litrov vina iz svežega grozdja, v vrednosti skoraj 14 milijonov evrov. Največ smo ga izvozili v Italijo, Združene države Amerike in Avstrijo. V zadnjih letih se je zelo povečal izvoz na Kitajsko, in sicer od leta 2007, ko smo tja izvozili za 91.000 evrov vina, do leta 2016 za skoraj desetkrat.

Popijemo več belega vina

V Sloveniji smo ga v letu 2015 porabili povprečno 43 litrov na prebivalca, od tega več kot 68 odstotkov belega. S to količino smo se uvrstili na tretje mesto v Evropski uniji; pred nami so bili Portugalci z 48 litri ter Luksemburžani z nekaj več kot 50 litri na prebivalca. Najmanj so ga popili Poljaki, in sicer dobra 2 litra na prebivalca. V celotni Evropski uniji se ga je popilo povprečno 23,9 litra na prebivalca.

