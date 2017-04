Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nuški Drašček je med prvimi čestitala drugouvrščena na letošnji Popevki Jana Šušteršič. Foto: Jani Ugrin Petčlanska strokovna žirija je izbrala tri najboljše skladbe, zmagovalno popevko pa so nato v velikem finalu določili gledalci in poslušalci s telefonskim glasovanjem. Foto: Jani Ugrin Nuška Drašček je nagrado prejela iz rok lanske zmagovalke Eve Boto. Foto: Jani Ugrin Dvojec Mon'ami je pri ustvarjanju glasbe in besedila za skladbo Kušn me sodeloval z Rokom Lunačkom in Blažem Hribarjem, za aranžma pa je poskrbel Primož Grašič. Z enako zasedbo je pri pripravi glasbe in besedila sodelovala tudi Jana Šušteršič, za aranžma skladbe Sama pa je poskrbel Patrik Greblo. Foto: Jani Ugrin Nuška je carica – ena izmed prvih ljudi, ki sem jih spoznala, ko sem prišla v Slovenijo. Odlična pevka in zlata, zlata oseba. Skladba pa ti sploh ne pusti, da si pri miru od prvega takta. Jana Šušteršič Draščkova je drugič nastopila na Popevki. Foto: Jani Ugrin Nuška je stara, prekaljena mačka – "the best". Mon'ami Dnevi slovenske zabavne glasbe se bodo nadaljevali v petek. Foto: Jani Ugrin Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Infografika: Tak zmagovalni dan Nuške Drašček

Zmagoslavni dan Nuške Drašček na festivalu Popevka

16. april 2017 ob 08:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nuška Drašček je nov festivalski krog začela lani z osvojitvijo drugega mesta na festivalu Melodije morja in sonca, sledil je preboj v finale letošnje Eme, trojček pa je zaokrožila z zmago na Popevki.

Visoki uvrstitvi tako na MMS-ju kot na Popevki imata skupni imenovalec – avtorski tandem Aleš Klinar in Anja Rupel. "Že dolgo se poznamo in razmišljali smo, da bi še kaj ušpičili, saj sva že za MMS sodelovala z Alešem. Že takrat je razmišljal o Popevki in privolila sem v novo sodelovanje," je pojasnila Draščkova v pogovoru za MMC.

Slaba dva meseca po preboju v finale Eme je Draščkova znova stopila na oder Gospodarskega razstavišča. Toda izkušnja je bila drugačna. "Glavna razlika je v tem, da eno je matrica, drugo je orkester. Zvočno in tonsko so popolnoma druge razmere – ekipa ima ogromno dela. Kar pa zadeva pristop k prireditvi, sta bila oba festivala na visoki ravni. Kot izvajalci smo se super počutili. Tako mi kot ekipa smo dali vse od sebe," je povedala Draščkova.

Po vidnejših uvrstitvah na tujih festivalih, kjer je tudi že zmagala, je prišlo zmagoslavje še na domačem odru. "Mislim, da bom jutri začela sestavljati kockice. Danes se sprašujem, kaj se je zgodilo," je povedala v smehu Draščkova. "Zelo sem vesela, ker sem nora na Popevko, na zlate čase Popevke. Res sem vesela," je z nasmeškom na obrazu dodala Draščkova. Ob tem je poudarila, da preprosto uživa v prepevanju ob orkestru. "Všeč mi je, da je skladba energična in da ti pusti, da se premikaš. Lepo je videti obraze ljudi, ki poslušajo skladbo, kako jim z njo narišem nasmehe," je povedala o skladbi Tak dan.

Drugo in tretje mesto sta zasedli skladbi avtorskega tandema Rok Lunaček (bolj znan kot pevec in kitarist skupine Flirrt) in Blaž Hribar. "Našla sta me po telefonu in mi povedala, da imata zame skladbo. Poslušala sem jo in zagrabila priložnost. Na začetku je imelo besedilo ljubezensko tematiko, toda imela sem občutek, da bi jo lahko naredili še bolj intimno. Zato sem jima dala nekaj iztočnic in skupaj smo ustvarili to skladbo," je povedala drugouvrščena Jana Šušteršič.

Glasbenica se je po Emi 2015, na kateri se je predstavila s pesmijo Glas srca (delo tandema Klinar in Rupel), vrnila na festivalski oder. "Živimo v dobi, v kateri živimo. Ogromno je načinov, da se predstavi glasba. Čutila sem, da je ta skladba prava za Popevko in za to ozračje – intimo z orkestrom. In imela sem prav," je povedala Šušteršičeva.

Z nastopom na Popevki in predstavitvijo skladbe Sama pa je – po nekajmesečni odsotnosti z glasbenega prizorišča – začela tudi novo poglavje. "Malo pozabljate, da smo tudi mi ljudje. Sem dekle, ki se ni ustavilo od sedmega leta. Po zmagi na Talentu sem se prvič v življenju ustavila in se vprašala: 'Kje si? Kdo si?' Zadnji dve leti sem posvetila raziskovanju same sebe. Pustila sem stvari, da se skuhajo. Pomembna je glasba in ne ustvarjanje na silo."

Čeprav ni zmagala, je bila zaradi rezultata presrečna. "Drugo mesto mi veliko pomeni. Zgodba in besedilo skladbe sta zelo intimna – kot izpoved. Hkrati je iztočnica za predstavitev prihodnje Jane, ki je popolnoma iskrena," je povedala glasbenica. Glasbeni izraz, s katerim se na neki način vrača na glasbeno prizorišče, je nadgradila tudi z vizualno podobo. "To je razlog, da sem nosila obleko za princeske, vojaške čevlje, novo pričesko – s tem izražam novo zgodbo in novo energijo."

Tandem Lunaček in Hribar se je podpisal tudi pod tretjeuvrščeno skladbo dua Mon'ami, ki ga sestavljata Karmen Kaan in Štefan Kokalj. Debitanta sta priznala, da je bil že samo sprejem na festival zanju lepa nagrada.

"Osebno me je zelo presenetilo. Nisem pričakovala uvrstitve v finale, ker sva popolna novinca na glasbenem prizorišču. Sem presrečna zaradi uvrstitve v finale, saj mi tretje mesto pomeni enako kot zmaga," je povedala Kaanova.

A Kušn me ne razkriva vsega glasbenega razpona Mon'ami. "Žanrsko sploh nisva opredeljena. Prva skladba Prvič v življenju je bistveno drugačna. Ne obremenjujeva se z žanri – narediva to, kar čutiva. Gibljeva se znotraj različnih žanrov," je povedala Kaanova. Ob tem pa je Kokalj poudaril: "Obenem pa gledava tako, da lahko vse zaigrava minimalistično ob kitari ali klavirju. Tako da lahko pokrijeva vse: od klubov, barov do večjih dvoran."

Prihodnji teden vrhunec

Prihodnji petek, 21. aprila, se bo zgodilo še zadnje dejanje DSZG 2017 – festival Poprock s prav tako 12 nastopajočimi in enakim načinom izbiranja zmagovalca.

Po razglasitvi zmagovalca Poprocka bo strokovna žirija, upoštevajoč vse skladbe, predstavljene tako na Poprocku kot na Popevki, podelila nagrado za najboljše besedilo, nagrado za najboljšo interpretacijo, nagrado za najboljšo priredbo in nagrado za najbolj obetavnega avtorja ali izvajalca.

Klavdija Kopina, foto: Jani Ugrin