Infografika: Vrnitev Evrovizije (in Omarja) v Kijev po 12 letih

62. izbor za pesem Evrovizije v številkah

7. maj 2017 ob 11:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vrnitev izbora v Ukrajino, slovo Rusije še pred samim začetkom, (pre)močno favoriziranje Italije za končno zmago in preostalih 40 držav, ki puščajo pečat na 62. izboru za pesem Evrovizije.

Največ možnosti za zmago v prvem predizboru ima predstavnik Portugalske Salvador Sobral s pesmijo Amar Pelos Dois. Zaradi zdravstvenih težav ga prvi teden vaj ni bilo v Kijevu - tja bo prišel šele danes. Namesto njega je nastopala sestra Luísa, ki je pesem tudi napisala, in prav tako osvojila simpatije evrovizijskih oboževalcev.

Če je mogoče verjeti stavnicam in glede na prikazano na vajah, se uvrstitev v finale nasmiha predstavnikom Armenije (njihova predstavnica Artsvik je vse upe položila v etnoritme), Švedske (z dodelanim nastopom Robina Bengtssona), Avstralije (z avstralskim "zlatim dečkom", po rodu aboriginom, Isaiahom) in morda malo presenetljivo Finske (člana dua Norma John sta nase opozorila predvsem s suverenimi predstavami na vajah).

Na preboj v finale lahko potihoma še računajo predstavniki Azerbajdžana (ta se je prvič v zgodovini pošiljanja svojih predstavnikov na Evrovizijo odločil, da se loči od zlatega dežja, in v ospredje postavil temačno zgodbo v pesmi Skelatons, ki jo uteleša skupina Dihaj na čelu z eklektično pevko Diano Hajiyevo), Latvije (Triana Park vzbujajo pozornost tako zaradi svoje nalezljive pesmi Line kot videza pevke), Moldavije (z vrnitvijo skupine Sunstroke Project in "epskega saksofonista") in Črne gore (z "vesoljskim" Slavkom Kalezićem, ki vzbuja pozornost z vihranjem svoje dolge kite).

Največje razočaranje grozi belgijski predstavnici Blanche - vse do prihoda na Evrovizijo favoritki za najvišja mesta. Belgijci so letos postregli z eno izmed najsodobnejših pesmi City Lights (toda nad pesem se je takoj po predstavitvi usul plaz kritik, saj močno spominja na francosko pesem ÉCLAT v izvedbi Alexe Gaudreault). Zadnji žebelj v krsto si je zabila kar Blanche sama z nesuverenimi predstavami na vajah, kjer deluje - milo rečeno - prestrašena. V nasprotju z Blanche pa je slovenski predstavnik Omar Naber takoj po nastopu na prvi vaji začel uživati v pohvalah - tako zaradi suverenega glasu kot zaradi scenografije.

Lepi obeti za Bolgarijo in Romunijo

Največ možnosti za zmago v drugem predizboru imajo Bolgari in Romuni. Bolgari so po lanskem uspehu Poli Genove s pesmijo If Love Was a Crime, ki državi ni priborila le nastopa v finalu, ampak tudi na koncu najvišjo uvrstitev do zdaj (četrto mesto), vse sile usmerili v en cilj: zmago. Nobeno naključje ni, da so za svojega predstavnika izbrali zgolj 17-letnega Kristiana Kostova.

Mladeniča, ki je bil rojen v Rusiji očetu Bolgaru in mami Kazahstanki, je bolgarska javnost vzljubila, ko je nastopal v bolgarski različici šova The Voice. Pod pesem Beautiful Mess, ki se precej očitno spogleduje z begunsko krizo, se podpisujejo isti avtorji, kot so se pod If Love Was a Crime (mimogrede: eden izmed avtorjev Borislav Milanov se podpisuje še pod letošnje pesmi Makedonije in Srbije).

Romunija se vrača na izbor po lanski izključitvi, ker javna televizija TVR ni poravnala dolga, ki je znašal več kot 10 milijonov evrov, močnejša kot kadar koli. Romuni so v Kijev poslali nenavadno mešanico jodlanja in petja v pesmi Yodel It!. Romunski duet sestavljata dva upa romunske različice šova The Voice - 18-letna Ilinca Băcilă, ki je postala znana po svojem slogu jodlanja, in pevec Alex Florea.

Po prikazanem na vajah lahko na finale računajo predstavnice Danske (Danci s pesmijo Where I Am, ki jo izvaja Anja, tokrat računajo tudi na pomoč zlatega dežja), Malte (kot zanimivost, njihova predstavnica Claudia Faniello se je za nastop na Evroviziji potegovala že devetkrat) in Nizozemske (s triom, ki je v preteklosti že sodeloval na otroški Evroviziji, OG3NE). Lahka naloga je pred lomilcema evrovizijskih src v Kijevu - predstavnikom Avstrije Nathanom Trentom in predstavnikom Izraela IMRI-jem.

Estonci po uspehu Eline Born & Stiga Räste znova računajo na moč dueta - tokrat pošiljajo v ogenj Koita Tommeja in Lauro s pesmijo Verona. Med predstavniki, ki lahko potihoma upajo na preboj v finale, so še predstavnik Irske Brandon Murray, predstavnik Hrvaške Jacques Houdek in Jana Burčeska, ki bi lahko po letu 2012 Makedoniji znova pripela finale. Posebna pozornost je tudi na dveh predstavnikih, ki sta v ospredje postavila etnoduh in petje v maternem jeziku - gre za predstavnika Belorusije in Madžarske. Nič kaj spodbudne napovedi za uvrstitev v finale pa niso za predstavnico San Marina Valentino Monetto, ki bo na izboru svojo državo zastopala že četrtič (tokrat z Američanom Jimmijem Wilsonom).

V finalu jih že čakajo predstavniki t. i. "velikih pet", Italije, Francije, Nemčije, Španije in Velike Britanije, ter gostiteljica Ukrajina. In v soboto bo po tednu ugibanj, veselja in razočaranj znano, kdo bo zmagovalec 62. izbora za pesem Evrovizije.

Klavdija Kopina