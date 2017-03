Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! 61. letni Peter Lovšin je v Cankarjevem domu praznoval 40. obletnico kariere. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Lovšin pa je na koncertu gostil tudi Prismojene profesorje bluesa, Big Foot Mamo, Super Action Heroes in Pankrte. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Ob boku Lovšina so znova stali Španski borci. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Koncert v Gallusovi dvorani je bil razprodan. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Nov krog čaka Lovšina oktobra v Stožicah. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Infografika: Zato je osmi dan Lovšin spravil na noge kulturni hram

MMC na koncertu Petra Lovšina

28. marec 2017 ob 06:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sedeži v Gallusovi dvorani so bili tokrat odveč. Peter Lovšin je ob praznovanju 40. obletnice svoje kariere kulturni hram izkoristil za rekonstrukcijo prostora, v katerem je osmi dan ustvaril rock.

Morda na razočaranje nekaterih je v triurnem repertoarju izostala prav v prejšnji povedi opevana skladba Osmi dan. To Lovšin hrani za Stožice in za Pankrte. V Cankarjev dom je svoje soborce iz 80. let prejšnjega stoletja povabil zgolj za dve skladbi, ki sta bili pokazatelj, da še niso za staro šaro. A bili so le delček mozaika, ki ga je sestavil Lovšin.

Tudi tokrat so prvo postavo sestavljali Španski borci, okrepljeni z Lovšinovim nekdanjim učencem Matejem Mršnikom na kitari, (članom Hamo & Tribute 2 Love) Denisom Horvatom za hammondom, Rikijem Zadravcem na harmoniki (ob skladbah Julita in Ukradeni spomini) ter člani skupine Super Action Heroes (na trobilih pri skladbah Preden pade mrak in Taka Taka ter kasneje za mikrofonom pri skladbi Briga me). Skupaj so krmarili skozi skladbe z desetega samostojnega studijskega izdelka Območje medveda, ki so bile vezivno tkivo med vsemi izleti "na drugo stran" - v dobre stare čase.

Tja se je Lovšin popeljal tudi s pomočjo Prismojenih profesorjev bluesa, ki so Lovšinovemu nastopu dali dodatni naboj energije. Zlatko Đogič, Miha Ribarič, Miha in Julijan Erič so Lovšinovo pozornost pritegnili na enem izmed nastopov v Bohinju. To je bil tudi razlog, da so le nekaj tednov pred predstavitvijo svoje druge plošče zavili še v Cankarjev dom in se med drugim skupaj z Lovšinom poklonili pred kratkim preminulemu očetu bluza Chucku Berryju. S skupnimi močmi so nadgradili veliko uspešnico Johnny B. Goode (in jo po Lovšinovi zaslugi še malce poslovenili) do te mere, da so obiskovalci skupaj z njimi prepevali: "Dej, Đoni, dej. Dej še mal zaigrej!" Julijan pa je poskrbel še za najbolj atraktivne vložke večera, ko je znova igral kitaro z zobmi in se v svoji navadi spustil na kolena.

Ob bok Lovšina pa so se po dolgem času postavili člani Big Foot Mame (brez Grege Skočirja). Manjkal je tudi Miha Guštin - Gušti, a njegovo mesto je zapolnil njegov sin Denis, ki je odigral kitarski vložek pri skladbi Čist nor. "Rokenrol gre naprej. To je dokazala družina Guštin. Čeprav mama posluša r'n'b, sin igra rokenrol," se je pošalil Lovšin.

Bolj kot se je koncert približeval h koncu, bolj se je kulturni hram spreminjal v rokersko koncertno dvorano. Tako obiskovalci na parterju kot na balkonih so stoje pospremili uspešnice, kot so Čist nor, Hiša nasprot sonca, Še en krog, Moja mama je strela, Ko so češnje cvetele in Sam en majhen poljub.

Prav zadnja tretjina je pokazala, da Lovšin še vedno ni izvajalec, ki bi ga postavili v izložbo in ga mu odprli zastor ob vsaki (večji ali manjši) obletnici. Lovšin gre naprej. Nove skladbe postavlja ob bok ponarodelim uspešnicam. In užitek postavlja pred vse. Tudi če na račun nalivanja novega kozarca vina zamudi vstop v novo kitico Dobrega profesorja. Tudi to je Lovšin.

Spodaj si lahko vtise s koncerta lahko pogledate s pomočjo infografike ter mejnike v Lovšinovi karieri s pomočjo časovnega traka.

Klavdija Kopina, foto: Sandi Fišer