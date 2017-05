Intel in BMW predstavila avtomobil s tehnologijami za avtonomno vožnjo

Začetek testiranj tehnologij za avtonomno vožnjo

7. maj 2017 ob 20:58

San Jose - MMC RTV SLO

Intel in BMW sta v Silicijevi dolini v Kaliforniji predstavila prvi primerek serije 7 s tehnologijami za avtonomno vožnjo ter napovedala začetek testnih voženj.

Intel in BMW želita do konca letošnjega leta na ceste postaviti 40 prototipov serije 7 s tehnologijami za avtonomno vožnjo. Čeprav le-ti ne bodo zmogli popolne avtonomne vožnje, bodo premogli tehniko, ki omogoča vožnjo brez pomoči voznika v različnih okoliščinah. Torej ne bo šlo za avtomobile, ki bi omogočali avtonomno vožnjo četrte ali pete stopnje, temveč najverjetneje tretje stopnje, kot je na voljo pri Teslovih modelih. Vozilo, ki so ga predstavili, je opremljeno z Intelovim procesorjem ter tipali in kamerami izraelskega podjetja Mobileye. Slednjega je Intel pred kratkim prevzel in zanj odštel 15,3 milijarde ameriških dolarjev (13,96 milijarde evrov).

Intel in BMW sta prvič objavila sodelovanje julija 2016, prvi sistemi, ki bodo omogočali avtonomno vožnjo pa naj bi bili na nared leta 2021.

Imajo vse, kar je potrebno

Klaus Frolich, član uprave družbe BMW AG za razvoj je pred časom povedal, da je glavni cilj sodelovanja s podjetjema Intel in Mobileye svojim strankam ponuditi možnost avtonomne vožnje. Dodal je še, da to partnerstvo zagotavlja vsa znanja in nadarjenost, ki so potrebni za spopadanje s številnimi izzivi, ki jih bosta prinesla razvoj in komercializacija samovozečih avtomobilov.

Podjetji sta predstavili svoj prvi prototip napredne limuzine v “Intelovi garaži za avtonomno vožnjo”, kjer bodo bodo v prihodnje razvijali in predstavljali svoje nove dosežke na tem področju.

Martin Macarol