Intel in Mobileye s floto avtonomnih vozil

Avtonomna vožnja

11. avgust 2017 ob 13:40

Santa Clara - ,

Po nakupu podjetja Mobileye, za katerega je odštel 15 milijard dolarjev, Intel zdaj napoveduje floto samovoznih avtomobilov. Videli jih bomo lahko tudi v Evropi.

Intel je sporočil, da bo njegovo podjetje Mobileye pripravilo 100 vozil, ki bodo zmogla avtonomno vožnjo četrte stopnje. Združenje avtomobilističnih inženirjev (Society of Automotive Engineers) to opisuje kot visoko stopnjo avtomatizacije, ki avtomobilom omogoča samodejno vožnjo v večini voznih razmer. Prva vozila bodo nared že letos, testirali pa jih bodo na cestah po Evropi, v Izraelu in v Združenih državah Amerike.

Testna flota bo vključevala vozila različnih avtomobilskih proizvajalcev ter različnih vrst, s čimer želijo dokazati, prilagodljivost in uporabnost tehnologije. Poleg tega bodo pri vozilih uporabili svoje odprte računalniške platforme in tehnologijo 5G z Mobileyevimi tehnologijami za zaznavanje, tipali in zemljevidi.

Testiranje na različnih lokacijah

Prvi mož podjetja Mobileye, Amnon Shashua je ob tem povedal, da priprava avtonomnih vozil in njihovo testiranje v realnih razmerah zagotavlja neposredne povratne informacije, kar bo omogočilo hitrejši razvoj tehnologij in rešitev za polavtonomna in avtonomna vozila. Dodal je, da želijo ustvariti tehnologijo za avtonomno vožnjo, ki jo bo mogoče uporabljati kjer koli, zato morajo preizkušati in “učiti” vozila na različnih krajih.

Intel je v sodelovanju z BMW-jem že pred nekaj meseci predstavil BMW serije 7 s tehnologijami za avtonomno vožnjo. Do konca letošnjega leta naj bi na ceste postaviti 40 takšnih prototipov. Čeprav ti ne bodo zmogli popolne avtonomne vožnje, bodo premogli tehniko, ki omogoča vožnjo brez pomoči voznika v različnih okoliščinah. Vozilo, ki so ga predstavili, je opremljeno z Intelovim procesorjem in tipali ter kamerami podjetja Mobileye.

Intel je za Mobileye odštel 15,3 milijarde ameriških dolarjev (12,95 milijarde evrov). Uspešno izraelsko podjetje bo postalo del Intelove skupine Automade Driving Group in bo izdelovalo komponente za avtonomno vožnjo, ki jo bodo ponujali različnim avtomobilskim podjetjem.

Martin Macarol