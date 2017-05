Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Poročila sta se Evan Spiegel in Miranda Kerr. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Intimna poroka avstralske manekenke in ameriškega milijarderja

Drugi zakon za Mirando Kerr

28. maj 2017 ob 11:29

Los Angeles - MMC RTV SLO

Avstralska manekenka Miranda Kerr se je v Los Angelesu poročila z ameriškim milijarderjem Evanom Spieglom, ustanoviteljem Snapchata.

Ameriški mediji so pred kratkim že napovedali poročni obred, zdaj pa je tudi uradno. Miranda in Evan sta se poročila v soboto na njunem domu, v losangeleški soseski Brentwood. Poroka je potekala v ožjem krogu, a je bila še vedno ekstravagantna, kot je želel Evan. Poročni obred je trajal 20 minut, tako nevesti kot ženinu pa so se po pisanju E! Newsa utrnile solze.

Med svati naj bi bile Mirandine kolegice iz sveta mode, kot drugi zvezdniški gostje, a njihova imena za zdaj ostajajo skrivnost.

Par je, kot je povedala Miranda v pogovoru za revijo The Times, z intimnostjo počakal do poroke, saj je Evan zelo tradicionalen.

34-letna Miranda in 26-letni Evan, ki sta sprva bila le prijatelja, sta novico o zaroki razkrila na Instagramu julija lani po leto trajajočem razmerju - Avstralka je delila fotografijo diamantnega prstana.

To je drugi zakon za Mirando. Tri leta je bila poročena s hollywoodskim igralcem Orlandom Bloomom. Skupaj imata šestletnega sina Flynna.

