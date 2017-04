Irina Shayk in Bradley Cooper postala starša

O svoji ljubezni javno ne govorita

10. april 2017 ob 08:28

Los Angeles - MMC RTV SLO

Bradley Cooper in Irina Shayk sta slabi dve leti trajajočo ljubezen kronala z otrokom. Ruska manekenka je dojenčka povila pred dvema tednoma, njegov spol in ime pa (še) nista znana.

42-letnega ameriškega filmskega zvezdnika, ki je tudi oskarjevski nominiranec, in 11 let mlajšo rusko lepotico so paparaci med poljubljanjem v New Yorku prvič ujeli maja leta 2015. Od takrat sta se pod žarometi le redko skupaj pojavila z roko v roki, o svoji ljubezni pa sploh nikoli nista javno spregovorila, zato so rumeni mediji navajali le izjave njunih prijateljev, kako srečna in zaljubljena sta ter da se najraje zadržujeta doma v Los Angelesu.

"Zelo prikupen par sta. Bradley je vedno pripeljal sam Irino na letališče, ko je imela kakšne obveznosti, in jo vse do odhoda zasipal s pozornostjo in poljubi," je dejal Peoplov vir.

Stran od medijev

Temnolasa Irina, ki je bila pred Bradleyjem pet let v zvezi s portugalskim nogometnim zvezdnikom Cristianom Ronaldom, je veliko pozornosti vzbudila konec novembra lani na znameniti modni reviji podjetja Victoria's Secret, ko so pozorne oči opazile njen zaobljeni trebušček. Na reviji v Parizu so se vsi angelčki sprehodili razgaljeni in zgolj v izbranih kosih privlačnega spodnjega perila, Shaykova pa je čez nosila resasto tuniko z rdečimi bleščicami, ki ji je zakrivala trebuh, v naslednjem izhodu pa je isto ponovila z ohlapno zavezanim plaščem v bež barvi. Šele po reviji je neimenovani vir potrdil njeno nosečnost.

V nedeljo pa je revija People sporočila, da je 178 centimetrov visoka manekenka, ki je bila rojena kot Irina Šajklislamova, pred dvema tednoma povila naraščaj, a do informacije o otrokovem spolu in njegovem imenu se niso dokopali. Tudi njuni predstavniki za medije so se zavili v molk.

Kmalu tudi poroka?

Irina je na družbenih omrežjih zelo dejavna, a zasebnost skrbno skriva zase. V zadnjih tednih je tako objavljala predvsem fotografije prijateljev in svojih manekenskih podvigov. "Oba sta izjemno navdušena in presrečna zaradi naraščaja," je reviji E!Online zaupal neimenovani vir, ki je pred nekaj meseci zapisal tudi, da naj bi bila Irina in Bradley zaročena, saj so na prstancu postavne Rusinje opazili velik smaragdni prstan.

To je prvi otrok za oba. Cooper je bil med letoma 2006 in 2007 poročen z ameriško igralko Jennifer Esposito, nato pa je hodil z igralskima kolegicama Zoe Saldana in Renee Zellweger ter z britansko manekenko Suki Waterhouse.

A. P. J.