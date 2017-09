Irma z zemljo zravnala Bransonov Necker, zdaj grozi še Trumpovemu Mar-a-Lagu

Milijarder že poslal pomoč opustošeni Antigvi

8. september 2017 ob 13:42

Necker - MMC RTV SLO

"Tu na Britanskih Deviških otokih so hudi časi," je s svojega otoka Necker poročal britanski milijarder Richard Branson in dodal, da je orkan Irma otok povsem razdejal.

Branson, ki ima v lasti dva karibska otočka (poleg Neckerja še Moskito), je ob tem svojce in prijatelje obvestil, da so vsi zaposleni in turisti, ki so bili na otokih v času, ko ju je udarila Irma, živi in zdravi: "Zatočišče pred najhujšim orkanom v zgodovini smo poiskali v zidani kleti na Neckerju in na veliko, veliko srečo je zdržala."

Poslovnež, izumitelj in dobrodelnež je ob tem sporočil, da takšnega razdejanja, kot ga je povzročila Irma, še ni videl: "Necker in celotno območje sta povsem razdejana. Škodo za zdaj sicer še ocenjujemo, a videti je, da so izginile cele hiše in drevesa." In medtem ko so bili oni na varnem v "svojem bunkerju", so po zraku letela vrata, okna, je urednikom svoje spletne strani prek satelitskega telefona povedal Branson in dodal, da so prekinjene vse (druge) komunikacijske poti.

Ob tem je prebivalce drugih območij, ki jim grozi opustošenje, pozval, naj se na nevihto resno pripravijo, saj jo bodo le tako preživeli. Sočasno pa je že napovedal tudi, da bo najhuje prizadetim pomagal po svojih najboljših močeh - na Antigvo je tako njegova letalska družba Virgin Atlantic že dostavila letalo, polno vode, odej in drugih osnovnih potrebščin, skupina Virgin pa je že namenila zajeten znesek Rdečemu križu za prvo pomoč Svetemu Martinu, Barbudi in drugim karibskim otokom, so v Bransonovem imenu zapisali njegovi sodelavci na spletni strani.

Necker - (zasebni) karibski raj za bogate

Otok Necker je sicer Branson kupil že pred desetletji - ko mu je bilo 28 let oz. nekaj let po tem, ko je ustanovil svojo družbo Virgin -, nato pa v do tedaj neposeljen košček zemlje vložil več deset milijonov dolarjev in na njem zgradil luksuzno letovišče, kjer stran od radovednih oči dopustujejo slavni in bogati, pa tudi sam večino časa preživi prav na tem rajskem otočku.

Na Neckerju je prostora za 30 gostov, najem otoka stane 65.000 dolarjev na dan oz. dobra dva tisočaka na osebo na dan. Gostje za svoj denar dobijo dostop do dveh plaž na otoku, lahko se namakajo v manjših bazenih, odigrajo partijo tenisa itd. Na voljo jim je osebni vrhunski kuhar in ekipa okoli 100 drugih zaposlenih, ki ves čas skrbijo za njihovo ugodje, sicer še piše na spletni strani otoka Necker.

Tokrat se sicer ni zgodilo prvič, da je otok občutil silo narave. Leta 2011, med divjanjem tropske nevihte Irene, je v osrednjo stavbo na otoku udarila strela in zanetila ogenj. V stavbi je bilo takrat okoli dvajset ljudi (med njimi Branson sam, njegova 90-letna mati Eve, hčerka Holly, zaposleni in nekaj zvezdnikov, tudi igralka Kate Winslet), ki so ognjenim zubljem ušli nepoškodovani, je pa ogenj stavbo povsem uničil. Branson ni dolgo okleval - kmalu je dal zgraditi novo osrednjo zgradbo, ki je bila še večja in razkošnejša.

Irma že uničila eno Trumpovo posestvo, zdaj grozi drugemu

Irma je sicer z zemljo zravnala tudi letovišče ameriškega predsednika Donalda Trumpa na otoku Sveti Martin, v prihodnjih dneh pa grozi ameriški zvezni državi Floridi, kar pomeni, da bo na Irmini poti še Trumpovo drugo luksuzno dopustniško posestvo Mar-a-Lago, kjer predsednik pogosto gosti tuje državnike in druge vplivneže, poleg tega pa tam preživlja večino svojih prostih dni.

T. K. B.