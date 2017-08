Iskrena izpoved: "Ne znam popiti samo enega kozarčka"

Manekenka odkrito o svojih težavah

23. avgust 2017 ob 19:35

Los Angeles - MMC RTV SLO

Chrissy Teigen, manekenka in soproga r'n'b glasbenika Johna Legenda, je se je po prihodu z dopustovanja na Baliju razgovorila o svoji vedno večji težavi: alkoholizmu.

Teigenova se je postavila pred sedmo silo in razložila, da ima težavo pri postavljanju meje. "Preveč sem pila. Kadar so me ličili in urejali za kakšen dogodek sem običajno spila kakšen kozarček vina. Na samem dogodku sem nadaljevala s pitjem alkohola. Na koncu sem se slabo počutila in govorila neumnosti. Pred ljudmi, ki so mi dragi, sem se obnašala kot bedak. Grozno je, kadar jih osramotiš pred vsemi," se je razgovorila manekenka.

Zato je sklenila, da se bo odpovedala alkoholu, čeprav se zaveda, da bo to težka naloga - še posebej v Hollywoodu, kjer se je skoraj nemogoče izogniti kozarčku alkohola. Prav tako pa je manekenka ambasadorka ruma Captain Morgan in vodke Smirnoff. "Ne vem, kako bom to zdržala, ker ne znam obiskati dogodka in na njem popiti samo en kozarček," je v intervjuju za revijo Cosmopolitan poudarila Teigenova.

Manekenka je ob tem priznala, da imajo alkoholizem v družini. Toda kot je povedala sama ni nihče v njeni družbi izpostavil to težavo. "V srcu sem vedela, da nekaj ni prav," je dodala manekenka. Da je težava večja, kot je mislila, je spoznala med družinskim dopustom na Baliju, kjer se je odrekla alkoholu. Več je telovadila in jedla, kar ji je pomagalo pri spoznanju, kako si je škodovala. "Moram se izboljšati," je sklenila v intervjuju.

31-letna Teignova, najbolj znana po poziranju za revijo Sports Illustrated, velja za veliko nasprotnico predsednika Združenih držav Amerike. Z njim je dolgo bila virtualni boj preko Twitterja - do dneva, ko jo je Trump onemogočil.

K. K.