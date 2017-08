Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Bi prepoznali razliko med pogreto in sveže pripravljeno hrano? Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Italija z visokimi kaznimi nad gostince, ki strežejo zamrznjeno hrano

Lastnik se je izgovarjal, da v gostilni ni bilo nikogar

2. avgust 2017 ob 14:11

Rim - MMC RTV SLO

Italijansko kasacijsko sodišče je odločilo, da restavracije lahko postrežejo zamrznjeno hrano, a morajo gosta na to opozoriti. Če to storijo na skrivaj, pa je to goljufija, zaradi katere bodo kaznovani.

Italijo vsako leto obišče na milijone turistov, mnogi tudi zato, da bi uživali v njihovi pregovorno okusni hrani. A marsikdo nevede v restavracijah zaužije obrok, ki ni sveže pripravljen, pač pa le pogret v mikrovalni pečici. Razlog za to je jasen - varčevanje.

Italijanski sodni sistem se je zdaj spoprijel s tem goljufanjem gostincev in jim določil visoke kazni. Novi zakon tako uporabe zamrznjene hrane v gostinskih obratih ne prepoveduje, mora pa biti takšna hrana jasno označena na jedilnih listih. Če ni, gostince čaka denarna kazen ali celo zapor.

Če nikomur ne postrežeš hrane, je to tudi goljufija?

Povod za takšen ukrep je bil primer neke gostilne v Milanu, ki jo je okrajno sodišče že leta 2015 kaznovalo z 200 evri, ker je prikrivala, da hrana, ki jo ponujajo, ni sveže pripravljena. To je ugotovil inšpektor, ki je med obiskom gostilne videl popolnoma založene zamrzovalnike.

Prizivno sodišče je sodbo potrdilo, zato se je lastnik pritožil še na najvišje, kasacijsko sodišče. 51-letnik je ves čas trdil, da v času inšpekcijskega pregleda v gostilni ni bilo nobenega gosta, tako da ni nikogar ogoljufal, saj nikomur ni dejansko postregel predhodno pripravljene hrane.

A sodnikov njegova razlaga ni prepričala. Dejali so, da je to nepomembno in gostincu zvišali kazen z 200 na 2.000 evrov, plačati pa bo moral tudi sodne stroške.

A. P. J.