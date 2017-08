Italijani s teslo z enim polnjenjem prevozili rekordnih 1.078 kilometrov

Svetovni rekord

8. avgust 2017 ob 08:32

Salerno - MMC RTV SLO

Člani italijanskega kluba lastnikov Teslovih avtomobilov so z modelom S 100D z enim polnjenjem prevozili 1.078 kilometrov in s tem postavili svetovni rekord.

Člani kluba Tesla Owners Club Italia so s 1.078 prevoženimi kilometri z enim polnjenjem premagali Belgijce, ki jim je predhodno s teslo model S P100D uspelo prevoziti 901,2 kilometra. Italijani so rekordno razdaljo prevozili v 29 urah s povprečno hitrostjo 40 kilometrov na uro. Za volanom je izmenjaje sedelo pet članov kluba.

S 95-odstotno učinkovitostjo

Za rekordno razdaljo so porabili 98,4 kilovatne ure električne energije, kar je po učinkovitosti primerljivo z osmimi litri bencina. To je tudi najzanimivejši podatek, saj razkriva razliko v učinkovitosti električnega motorja ter motorja z notranjim zgorevanjem. Prvi namreč dosega približno 95-odstotno učinkovitost, drugi pa le približno 35-odstotno.

Rekord so postavili na približno 20 kilometrov dolgi progi v predmestju Salerna v južni Italiji. Član posadke in predsednik italijanskega kluba, Luca del Bo, je ob tem povedal, da je bilo najtežje vzdrževati stalno povprečno hitrost ter, da so morali voziti s predvidevanjem prometa zato, da bi se izogibali ustavljanjem in speljevanjem, pri katerih se porabi največ energije. Cesta je bila odprta za promet, zato so bile razmere zelo podobne realni mestni vožnji.

Od naprav, ki so na sicer na voljo, so uporabili predvsem tempomat, za zmanjšanje porabe so namreč izključili tudi klimatsko napravo, kar je, glede na temperature v minulih dneh, za posadko predstavljajo prav poseben izziv.

So vozili prepočasi?

Zaradi nizke povprečne hitrosti (le 40 km/h) lahko na ta rekord gledamo nekoliko kritično, pri čemer Del Bo poudarja, da je le-ta za pet kilometrov na uro višja od povprečne hitrosti, ki jo vozniki dosegajo v italijanskih mestih. Ob tem dodaja, da to ne pomeni, da lahko lahko z enakim avtomobilom vsakdo prevozi tisoč kilometrov z enim polnjenjem, toda kaže na to, da električna mobilnost s pomočjo novih tehnologij postaja primerljiva z motorji z notranjim zgorevanjem. Le naučiti se bomo morali voziti malce drugače.

Martin Macarol