Italijanski poštar doma nakopičil za pol tone pošiljk

Odkrili so jih po naključju

1. februar 2018 ob 14:10

Vicenza - MMC RTV SLO, Reuters

Italijanska policija je pred dnevi aretirala poštarja, potem ko je v njegovi garaži našla za več kot pol tone nedostavljenih pisem, računov in pošiljk.

Policisti so na njegovem naslovu v mestu Vicenza na severu države pozvonili po obvestilu nekega podjetja, ki se ukvarja z recikliranjem. Ko so delavci vstopili v njegovo garažo, so v njej odkrili 43 rumenih plastičnih poštnih zabojnikov, do vrha napolnjenih s pisemskimi ovojnicami, bančnimi sporočili in predvolilnimi letaki iz leta 2010.

Zakaj se je 56-letnik, čigar policija imena ni razkrila in prihaja iz Neaplja, odločil, da bo namesto opravljanja svojega dela raje doma kopičil vso pošto, ni znano. Sporočili so le, da gre za največjo najdbo nedostavljene pošte do zdaj v Italiji.

Pošta v Vicenzi pa je obljubila, da bo pošta prišla do naslovnikov, čeprav z nekajletno zamudo.

A. P. J.