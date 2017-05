Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči V italijanski pokrajini Cilento je več kot 1.000 stoletnikov. Foto: EPA Jejo zdrave stvari, z vrta ob hiši, se pravi neonesnažene. To je pomembno. A gre tudi za bakterije, ki jim v črevesju spreminjajo beljakovine, maščobe in sladkorje v dobre stvari. Imajo dober mikrobiom. Vse je povezano v zaprt krog: bakterije iz zemlje, na kateri raste zelenjava, ugodno vplivajo na človeško telo.

Italijanski superstarostniki - skrivnost dolgoživosti v črevesju

Več kot 1.000 stoletnikov v Cilentu

2. maj 2017 ob 21:09

Acciaroli - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

V južnoitalijanski pokrajini Cilento ima izmed 60 tisoč prebivalcev kar tisoč sto let ali več. Povprečna starost domačinov presega italijansko povprečje za šest let, pri ženskah celo za osem. Po najnovejših ugotovitvah znanstvenikov naj bi se skrivnost dolgoživosti skrivala - v črevesju.

V Acciaroliju ga poznajo vsi. Antonio ima 101 leto, žena Amina komaj kakšno manj. Za dom po večini skrbita sama. "Živimo od veselja, od zdravih reči. Jemo le, kar nam dasta morje in polje. Živimo kot nekoč," je povedal Antonio Vasallo. Žena Amina dodaja: "Še pred kakim letom je hodil v trgovino in k mesarju, nosil smeti ven in obešal perilo. Tla pa je zloščil tako, kot jih ne bi znalo nobeno dekle."

V bližnjem Pioppiju je po vojni živel ameriški dietolog Keys in tu iznašel slavno mediteransko dieto. Po zdravje pa so sem prihajali že v antiki. In danes? "Degenerativne bolezni, kot je alzheimerjeva bolezen, najdemo tudi tu, a so drugod veliko pogostejše. Srčno popuščanje pa je tukaj res izredno redek pojav," pojasnjuje splošni zdravnik Luigi Buonadonna.

Jejo zdrave stvari

Dolgoživost v Cilentu raziskujejo znanstveniki v Kaliforniji, Južni Koreji in na Švedskem - in tudi internist v Rimu - Salvatore Di Somma, znanstvenik z rimske univerze La Sapienza: "Jejo zdrave stvari, z vrta ob hiši, se pravi neonesnažene. To je pomembno. A gre tudi za bakterije, ki jim v črevesju spreminjajo beljakovine, maščobe in sladkorje v dobre stvari. Imajo dober mikrobiom. Vse je povezano v zaprt krog: bakterije iz zemlje, na kateri raste zelenjava, ugodno vplivajo na človeško telo."

Superstarostniki imajo zato mladosten krvni obtok in odlično prekrvavljene notranje organe;

pomaga še malo stresa in veliko živahnih medsebojnih odnosov.

Kar nam misel odpelje nazaj v Acciaroli, h Giuseppeju Vasallu, zadnjemu izmed osmih bratov in sester, ki so učakali od 85 do sto treh let. Ovdovel je po 65 letih zakona. "Ostal sem sam. Pa sem si rekel, da se moram zganiti, da moram spet zaživeti. In sem si našel gospodično pri petdesetih. In verjamem, da me je tudi to ohranilo pri močeh."

Janko Petrovec, TV Slovenija