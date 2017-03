Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Pri nastanku Ivanine knjige bodo sodelovali tudi njeni trije otroci. Foto: Reuters Eric Trump, Donald Trump mlajši in Ivanka Trump z očetom. Donald Trump ima sicer poleg trojice še dva otroka, v zakonu z Marlo Maples se mu je rodila hčerka Tiffany, v zakonu z Malanio pa sin Barron. Foto: Reuters Sorodne novice Ivana Trump želi postati veleposlanica na Češkem Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ivana Trump bo objavila svoje spomine

Knjiga bo v knjigarne prišla 12. septembra

16. marec 2017 ob 16:54

Los Angeles - MMC RTV SLO

Nekdanja žena ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Ivana Trump, bo objavila spomine, v katerih se bo osredotočila na leta, ko sta skupaj z Donaldom vzgala svoje tri otroke, Ivanko, Erica in Donalda mlajšega.

68-letna Ivana Trump, ki se je rodila kot Ivana Marie Zelníčková, leta 1976 pa je postala prva gospa Trump, je napovedala, da bo izdala svoje spomine. Ivana je poudarila, da se v svoji knjigi, ki bo izšla 12. septembra, ne bo ukvarjala s politiko, ampak bo v njej popisala svoje otroštvo v mestu Gottwaldov na takratnem Češkoslovaškem (danes Zlin na Češkem), prihod na Zahod in zakon z nepremičninskim mogulom Donaldom Trumpom.

"S tem, ko je njen nekdanji mož postal predsednik ZDA, so se v središču pozornosti znašli tudi njegovi otroci, ki jih je vzgojila Ivana in jim vcepila vrednote, v katere verjame sama, in sicer zvestobo, poštenost, integriteto in zagon," so v sredo povedali pri založbi Gallery Books, kjer bo izšla Ivanina knjiga.

Ivanini otroci: Je neverjetna mati

Ivana, ki se je od Donalda ločila leta 1992 zaradi njegove afere z Marlo Maples, slednja je nato postala njegova druga žena, je pojasnila, da se je knjigo odločila napisati potem, ko je zaradi svojih odraslih otrok prejela veliko pohval. Ivana je dodala, da je bila vedno ljubeča, a stroga mama, ki je svoje otroke naučila, da ne smejo lagati, krasti in goljufati, hkrati pa morajo vedno spoštovati druge, poroča US Weekly.

Pri nastanku knjige bodo sodelovali tudi Ivankini trije otroci, ki bodo prispevali svoje spomine na odraščanje, vsi trije pa so že pred izidom knjige povedali, da je Ivana "neverjetna mati".

Sa. J.