Ivanka: "Sem zaposlena ženska. Včasih nimam časa niti za masažo."

Knjigo je napisala med predsedniško predvolilno kampanjo

3. maj 2017 ob 11:42

Washington - MMC RTV SLO

Ameriška "prva hči" Ivanka Trump je v svoji novi knjigi potožila, da je bila med očetovo predsedniško kampanjo tako zaposlena, da je morala vključiti "način za golo preživetje" in ni imela niti časa za meditacijo ali masažo.

V torek je izšla Ivankina druga knjiga z naslovom "Women Who Work" (Ženske, ki delajo), s katero želi po lastnih besedah "razbliniti mit o superženski" in pomagati sodobnim ženskam do uspeha tako v karieri kot družinskem življenju.

Večino strani je napisala, preden je bil novembra lani njen oče Donald izvoljen za predsednika ZDA, piše Guardian. Na 212 straneh je nanizala navdihujoče zgodbe o boju in uspehu več kot 130 danes znanih in uspešnih ljudi, med drugimi Oprah Winfrey, Colina Powella, Maye Angelou in Walta Disneya, ter cel kup motivacijskih misli.

Lasje, speti v čop in umazanija na obrazu

35-letna žena in mati treh otrok, ki velja za eno najtesnejših očetovih zaveznic in sodelavk (marca jo je Trump imenoval za svetovalko Bele hiše), se v knjigi predstavlja kot nekakšen model za uspešno žensko, dodaja Guardian. Med drugim je zapisala: "Precej časa sem potrebovala, da sem lahko kot ženska vodja s tremi otroki jasno in samozavestno povedala svoje misli. V najbolj intenzivnih dneh, kot so bili na primer dnevi očetove predvolilne kampanje, sem preklopila na preživetveni način - delala sem in bila z družino, za kaj drugega nisem imela časa. Iskreno, še masaže se mi ni uspelo privoščiti ali kakšne druge temeljite skrbi zase. Večkrat sem si zaželela, da bi se zbudila 20 minut prej in imela čas za meditacijo ..."

Dodala je, da jo je skrbelo, kako jo bodo kot pogajalko in vodilni kader resno jemali, a je nato spoznala, da s tem dela krivico drugim ženskam, ki so hkrati mlade matere in zasedajo pomemben položaj v kakšnem podjetju. "Spoznala sem, da moram spremeniti razmišljanje in opustiti mit o superženski. Tako sem brez skrbi začela objavljati fotografije, kako z otroki prekopavam vrt z lasmi, spetimi v čop, in z umazanijo na obrazu," je zapisala.

Mnogi mediji so posmehljivo zapisali, da takšne izjave kažejo na to, da Ivanka ne stoji z nogami trdno na tleh in da ne predstavlja običajne ženske, ampak lahko zaradi svojega odraščanja in preteklosti nagovarja le premožne in s tem ozek krog privileganih žensk. Tako ves čas piše o tem, da brez varuške ne bi zmogla, da se družina ob koncih tedna rada odpravi v podeželski dom (ki je v resnici vila) v New Jerseyju ter da otrokom rada naredi termalno kopel kar doma.

Svetovalca Bele hiše

Plavolasa Ivanka, ki se je rodila v Trumpovem zakonu z nekdanjo češko manekenko Ivano, in njen mož Jared Kushner imata tri otroke - Arabello, Josepha in Thea. Trump je svojega zeta, 36-letnega Kushnerja, januarja imenoval za svojega osebnega svetovalca in mu podelil nalogo, da ustvari mir na Bližnjem vzhodu. Tako Ivanka kot Jared pred tem nista imela nikakršnih izkušenj s politiko ali vladnimi službami. Marca sta zakonca razkrila, da imata na računih 240 milijonov dolarjev, njuno celotno premoženje pa je prek deležev v družinskem poslovnem imperiju Trump Organization vredno več kot 740 milijonov dolarjev.

Ivanka je poleg tega prek skrbnika še vedno lastnica svoje modne znamke, čeprav so ji mnogi svetovali, naj se zaradi konflikta interesov raje popolnoma umakne iz podjetja. Položaj v nepremičninskem poslu pa je prepustila družinsko vodeni Trump Organization.

Ivanka je nedvomno "kraljica Instagrama" v Beli hiši. Ima več kot tri milijone in pol sledilcev, na Instagramu pa pogosto objavlja tudi fotografije svoje družine.

