Iz Bourdainove oddaje izbrisali vse prizore z Asio Argento

Igralka obtožena zlorabe mladoletnika

3. september 2018 ob 09:24

New York - MMC RTV SLO

CNN je iz svojega programa umaknil vse epizode serije Parts Unknown, v katerih se je pojavila Asia Argento, sicer partnerica pokojnega Anthonyja Bourdaina.

Razlog so nedavne obtožbe, da je 42-letna italijanska igralka (in ena najglasnejših podpornic gibanja #MeToo) spolno zlorabila mladoletnika.

Argentova, ki se je z 61-letnim zvezdniškim kuharjem in TV-popotnikom dobivala zadnje leto in pol pred njegovim samomorom junija letos, se je pojavila v dveh epizodah priljubljene dokumentarne serije. Obe epizodi sta bili zdaj umaknjeni iz CNN Go, CNN-ove strani za videovsebine.



Do odločitve CNN-a prihaja, potem ko je prejšnji mesec prišlo na dan, da je Argentova leta 2013 v hotelski sobi v Kaliforniji imela spolni odnos s takrat 17-letnim igralcem Jimmyjem Bennettom, ki je v njenem režijskem prvencu "The Heart Is Deceitful Above All Things" (2004) igral njenega sina. Med snemanjem filma je bil star štiri leta, igralka pa je ohranila stik z njim še leta po koncu snemanja.

Bourdain mu je nakazal 380.000 dolarjev

Bennett je na vrhuncu gibanja proti spolnim zlorabam #MeToo igralko začel izsiljevati, nakar naj bi mu Bourdain za molk nakazal 380.000 dolarjev. Nekdanji otroški igralec trdi, da ga je Argentova v sobi najprej napila, nato pa še spolno občevala z njim.

Argentova obtožbe zavrača in se brani, da se je Bourdain sam ponudil, da Bennettu plača, da obtožbe ne bi vrgle temne luči na gibanje #MeToo.

"V luči zadnjih medijskih poročil o Asii Argento bo CNN do preklica prenehal predvajati epizodi serije "Parts Unknown", v kateri se pojavi," je sporočil predstavnik TV-mreže.

Pomagala strmoglaviti Weinsteina

Argentova se je prvič pojavila v epizodi o Rimu v osmi sezoni leta 2016, saj je bila prav ona tista, ki je Bourdaina popeljala po večnem mestu, tako pa jo je ameriški zvezdnik tudi spoznal. Kasneje, ko sta bila že par, jo je angažiral za režijo epizode o Hongkongu v 11. sezoni.

Bourdain je sicer rimsko epizodo označil za svojo "najlepšo", hongkonško pa za "vrhunec kariere".

Argentova je bila s svojim glasnim opozarjanjem na spolne zlorabe v filmski industriji ena tistih, ki je pomagala strmoglaviti hollywoodskega mogotca Harveyja Weinsteina. Igralka je trdila, da jo je Weinstein pred leti posilil.

Igralko so zaradi obtožb nedavno tudi odpustili iz strokovne žirije italijanskega X-faktorja.

K. S.