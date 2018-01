Iz dolgčasa ukradel oklepnik in se odpeljal po vino

V zgodnjih jutranjih urah je Rus trčil v izložbo trgovine

12. januar 2018 ob 12:24

Apatity - MMC RTV SLO

Alkohola željan Rus je v zgodnjih jutranjih urah najprej ukradel oklepni transporter, nato pa trčil v trgovino in iz nje ukradel steklenico vina.

V mestu Apatiti na severozahodnem delu Rusije je moški, star od 20 do 30 let, s tankom trčil v izložbo trgovine, ki je bila zaradi nočnih ur zaprta. Alkohol lahko namreč ponoči prodajajo le v tistih trgovinah, ki imajo za to potrebno dovoljenje.

A mladeniča to ni ustavilo. Z oklepnikom je prebil stekleno steno, pri tem poškodoval osebno vozilo, ki je bilo parkirano pred trgovino, in se odpravil po svoj plen. Do trka je prišlo, ker je imel pijani voznik, razumljivo, pri upravljanju vojaškega oklepnega vozila velike težave.

Moški je oklepnik ukradel iz avtošole, ki sodeluje z rusko vojsko. Za to dejanje naj bi se odločil iz golega dolgčasa, piše BBC, ki se sklicuje na ruske medije.

Dogajanje so posnele varnostne kamere, po poročanju ruskih medijev pa priče dogodka nad videnim sploh niso bile presenečene in pretresene.

Moški, čigar identiteta ostaja neznana, se aretaciji policistov ni upiral.

K. Ši.