Iz Rusije v svet - 97 navijaških fotoutrinkov, ki so prava paša za oči

Kateri navijači se bodo veselili najdlje?

15. julij 2018 ob 16:14

Moskva - MMC RTV SLO

V 32 dneh smo na nogometnih zelenicah na SP-ju videli obračune 32 reprezentanc, za svoje fante pa so v enajstih ruskih mestih stiskali pesti nogometni navdušenci z vseh koncev sveta.

Nekateri med njimi so v Rusijo prikolesarili iz oddaljene Anglije. 3.800 kilometrov dolgo pot sta si angleška navijača izračunala do dneva natančno in po poti, ki ju je vodila prek Francije, Nemčije, Poljske in Ukrajine sta do ruskega Volgograda prišla ob pravem času, da sta si ogledala prvo tekmo svoje reprezentance. Njuna zavzetost in trud sta bila poplačana, saj so varovanci Garetha Southgata prispeli vse do polfinala. Za še bolj nenavadno prevozno sredstvo se je odločil nek Švicar, ki se je do Kaliningrada zapeljal s svojim starinskim traktorjem ...

Ljudje so na različne načine hiteli v Rusijo, da bi stiskali pesti za svoje reprezentance. Krog favoritov je bil na SP-ju širok, a na koncu so favoriti odpadali drugi za drugimi ... V igri sta ostali le še reprezentanci Francije in Hrvaške, ravno njihovi navijači ostajajo najdlje na trnih ... 64. tekma SP-ja v Rusiji se bo začela že kmalu, kdo se bo veselil in kdo bo tekmo zapustil žalostnih obrazov?

V pričakovanju zmagovalca SP-ja v Rusiji 2018 smo zbrali fotografije s tribun, ki so obšle svet. Te so prava paša za oči in koliko čustev je mogoče na njih razbrati! Navijači so prikazali tudi veliko izvirnosti, namazali so se z barvami državnih zastav, nadeli so si različna pokrivala, manjkali niso niti navijaški rekviziti ...

SP v Rusiji je po besedah predsednika Mednarodne nogometne zveze Giannija Infantina najboljše doslej, Rusija se je odlično odrezala pri organizaciji najpomembnejšega športnega dogodka leta, ki je minil brez navijaških izgredov. Naj se v spomin torej vtisnejo spodnji fotoutrinki, ki jih je "zakrivilo" njegovo veličanstvo - nogomet.

D. S., foto: Reuters