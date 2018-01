Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Prvi mardi gras, katerega zaščitni znak so tudi koralde, ki jih udeleženci parade ne le nosijo, temveč tudi mečejo v zrak, so v New Orleansu slavili 27. februarja leta 1827. Foto: EPA Ob nedavnem čiščenju zamašenih cestnih odtokov vzdolž osrednjega prizorišča karnevala v New Orleansu, paradne poti po aveniji St. Charles, so potegnili kar 46 ton korald. Foto: EPA V čistilni akciji, ki so jo izvajali od konca lanskega septembra do poznega januarja, so očistili od okoli 15.000 do okoli 68.000 mestnih odtočnih kanalov. Foto: EPA Sorodne novice 10 let po orkanu Katrina New Orleans ostaja srce ameriškega juga Dodaj v

Iz uličnih odtokov New Orleansa potegnili več deset ton korald mardi grasa

Vsakoletno praznovanje mastnega torka od leta 1827

28. januar 2018 ob 18:20

New Orleans - MMC RTV SLO, Reuters

Barvne koralde, ki so med zaščitnimi znaki vsakoletnega praznovanja mardi grasa v New Orleansu, so mestnim oblastem povzročile kar nekaj sivih las, pa tudi dela, saj so v okviru štirimesečne čistilne akcije iz zamašenih uličnih odtokov potegnili kar 46 ton kroglic.

Mestne oblasti New Orleansa, znanega tudi kot Big Easy, so sporočile, da so ob nedavnem čiščenju zamašenih cestnih odtokov vzdolž osrednjega prizorišča karnevala, paradne poti po aveniji St. Charles, potegnili kar 46 ton korald, je poročal časopis Times-Picayune.

"Ko enkrat slišiš takšno številko, ni več poti nazaj," je dejala Dani Galloway, vršilka dolžnosti direktorja oddelka za javna dela v New Orleansu. "Torej, vsekakor se moramo izboljšati," je še dodala ob predstavitvi rezultatov obsežne čistilne akcije.

Štirje meseci čiščenja odtokov

Odstranjevanje odpadkov iz odtokov je bilo del štirimesečnega projekta, ki so se ga lotili po hudih avgustovskih poplavah v mestu, je še poročal Times-Picayune. Učinkovitost mestnega kanalizacijskega sistema je bila pod vprašajem, ko je lanskega 5. avgusta v hudem neurju padlo do 15 centimetrov dežja na kvadratni meter, kar je povzročilo poplavljanje ulic in podvozov.

V čistilni akciji, ki so jo izvajali od konca lanskega septembra do poznega januarja, so očistili od okoli 15.000 od okoli 68.000 mestnih odtočnih kanalov, še beremo v časopisu Times-Picayune.

Za udeležence parade v New Orleansu je znano, da nosijo in mečejo v zrak barvite koralde, to počnejo na ulicah in z balkonov v francoski četrti, na Burbonski ulici in drugih predelih, kjer se gnetejo veseljaki, slaveč mardi gras (francosko poimenovanje za mastni torek), ki bo letos na 13. februar.

Skoraj dve okrogli stoletji tradicije

Danni Galloway je pozvala prebivalce, naj pomagajo pri čiščenju zamašenih odtokov, in dodala, da mestne oblasti razmišljajo o preventivnih metodah, kakršna bi bila na primer začasna namestitev nastavkov, ki bi karnevalskim koraldam onemogočili nezaželen spust v kanalizacijo.

Prvi mardi gras so v New Orleansu, največjem mestu ameriške zvezne države Louisiana, slavili 27. februarja leta 1827. Po tradiciji se mardi gras praznuje na pustni torek, dan pred pepelnično sredo.

P. G., foto: EPA