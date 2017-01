Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 12 glasov Ocenite to novico! Katja in Omar Escobar kavo pražita vsak dan sproti, če bi jo skladiščila, bi po dobrem mesecu izgubila najboljši okus in vonj. Foto: Pixabay Kako pijejo kavo poznavalci? Katja in Omar vsako jutro kavo zmeljeta na ročni mlinček in jo čez filter prelijeta z vročo vodo. Foto: MMC RTV SLO VIDEO Izbrano kavo pražita v do... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Izbrana kava ob bok sirom, vinom, čokoladam

Vrhničana izbrano kavo pražita v domači garaži

12. januar 2017 ob 18:54

Vrhnika - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Slovenijo je zajel t. i. tretji val pitja kave - nov trend, ki to črno tekočino postavlja ob bok izbranemu vinu, siru in čokoladi. Med prvimi, ki to razvijata pri nas, sta Vrhničana, ki uvažata izbrano kavo z vseh koncev sveta, jo pražita v domači garaži in z njo navdušujeta.

Ali bi bila najbolj znanemu pivcu kave z Vrhnike Ivanu Cankarju všeč kava, ki jo v hiši kilometer stran od Cankarjeve pražita Katja in Omar? Njuna zgodba bi bila lahko povod za še eno črtico.

Omar je iz Hondurasa prišel živet h Katji na Vrhniko, kjer je pogrešal le eno stvar. "Nisem znala skuhati dobre skodelice kave," je povedala Katja Escobar. "Pogrešal sem svežino kave," je dejal Omar Escobar, ki je stvari vzel v svoje roke. Zrna kave, ki jih je prinesel s seboj oz Amerike, je spražil kar na domačem štedilniku in z vonjavami navdušil vse okoli sebe. Zdaj s Katjo že štiri leta uvažata kavo z manjših hribovitih družinskih kmetij. "Kava k nam pride z različnih koncev sveta v jutastih vrečah, najboljša kava pa pride v vakuumsko pakiranih vrečah," je pojasnila Katja.

Ko kava, voda in gravitacija naredijo svoje

Kavo pražita dalj časa in na nižjih temperaturah kot v industrijski proizvodnji. Vsak dan jo spražita le toliko, kolikor imata povpraševanja. Če bi jo skladiščila, bi po dobrem mesecu dni kava izgubila svoj najboljši vonj in okus. "Sva zelo izbirčna, kar naježi se nama koža, ko odkrijeva kakšno manjšo kmetijo, to naju žene naprej, da vedno iščeva nove okuse, nove arome," je povedala Katja.

In kako pijejo jutranjo kavo poznavalci? Vsako jutro si jo zmeljeta na ročni mlinček in jo čez filter prelijeta z vročo vodo. "Postopek je sicer zelo preprost, kava, voda in gravitacija, vendar na ta način iz kave izvabiva najboljše okuse in arome," je postopek opisala Katja. Vsem tistim, ki prisegate na turško kavo, svetujeta, da žličko kave dodate vodi, ki še ni zavrela, premešate, in ko se dvigne do roba, odstavite. In kar je najpomembneje - kava naj bo sveže pražena.

Erika Pečnik Ladika, Televizija Slovenija