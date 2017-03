Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Voditelja festivala bosta priljubljena gostitelja petkovih narodno-zabavnih večerov na Televiziji Slovenija Darja Gajšek in Blaž Švab. Foto: Žiga Culiberg Na javni razpis za sodelovanje na festivalu Slovenska polka in valček 2017, ki se je iztekel 19. februarja ob polnoči, je prispelo 59 prijav. Foto: RTV Slovenija Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Izbrane skladbe 22. festivala Slovenska polka in valček

Prenos festivala bo 7. aprila na TV SLO 1 in Radiu Maribor

2. marec 2017 ob 16:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Znane so skladbe 22. festivala narodno-zabavne glasbe Slovenska polka in valček. Dobitniki nagrad za najboljšo polko, valček in skladbo festivala v celoti bodo znani 7. aprila.

Petčlanska strokovna komisija v sestavi Damir Tkavc, Matjaž Vlašič, Martin Juhart, Boris Kopitar in Janez Dolinar je v skladu z razpisnimi pravili izbrala 12 tekmovalnih skladb, šest polk in šest valčkov, ter dve rezervni skladbi (eno polko in en valček).

Izbrani valčki (zapisani po abecednem vrstnem redu izvajalcev): Akordi (Pevec), Glas (Kdor srcu sledi), Narcis (Vez življenja), Ognjeni muzikanti in Tjaša Horvat (Če bi bil danes ...), Tik-tak (Povej mi, draga deklica), Unikat (Kaj pa ti).

Izbrane polke (zapisane po abecednem vrstnem redu izvajalcev): Juhej (Plesalka), Mladi korenjaki (Korenjak), S.O.S. kvintet (Presrečna sem, zaljubljena), skupina Zaka' pa ne (Malo nora sva), Storžič (Ta nagajivi čas), Šepet (Sedem petkov).

Na festivalu, ki ga bodo predvajali na 1. programu Televizije Slovenija in Radiu Maribor, bodo podelili tri nagrade. In sicer nagrado za najboljšo polko po mnenju občinstva, nagrado za najboljši valček po mnenju občinstva in nagrado za najboljšo skladbo festivala v celoti po mnenju strokovne žirije.

Festival ostaja v varnem zavetju Športne dvorane v Podčetrtku. Podobno kot lani pa bosta festival gostila voditelja Slovenskega pozdrava Darja Gajšek in Blaž Švab. Finaliste festivala Slovenska polka in valček 2017 bodo še pred nastopom v Podčetrtku gostje v oddaji Slovenski pozdrav 31. marca.

Izbrani valčki

# Izvajalec Naslov skladbe Avtor glasbe Avtor besedila Avtor priredbe 1 Akordi Pevec Rok Švab Jože Galič Rok Švab 2 Glas Kdor srcu sledi Ivan Rakovič Vera Šolinc Glas 3 Narcis Vez življenja Anita Penko Maslo David Penko Anita Penko Maslo 4 Ognejeni muzikanti in Tjaša Horvat Če bi bil danes ... Uroš Steklasa Tjaša Hrovat Uroš Steklasa, Samo Kališnik 5 Tik-tak Povej mi, draga deklica Brane Klavžar Jože Galič Brane Klavžar 6 Unikat Kaj pa ti Matic Supovec Gregor Kolar Matic Supovec rez. Maj Nalivno pero Andrej Logar Matej Kocijančič Andrej Logar



Izbrane polke

# Izvajalec Naslov skladbe Avtor glasbe Avtor besedila Avtor priredbe 1 Juhej Plesalka Jože Burnik Jože Galič Jože Burnik 2 Mladi korenjaki Korenjak Primož Ilovar Igor Pirkovič Blaž Turinek, Primož Ilovar 3 S.O.S. kvintet Presrečna sem, zaljubljana Robert Smolnikar Renata Smolnikar Robert Smolnikar 4 Skupina Zaka' pa ne Malo nora sva Klemen Glynn Arh Klemen Glynn Arh Zaka' pa ne 5 Storžič Ta nagajivi čas Klemen Grašič Vera Šolinc Klemen Grašič 6 Šepet Sedem petkov Rok Švab Vera Šolinc Rok Švab rez. Topliška pomlad Taksi Peter Fink Matej Kocijančič Peter Fink

K. K.