Izhod Amande Bynes iz začaranega kroga odvisnosti

31-letnica pripravljena na vrnitev v Hollywood

10. junij 2017 ob 16:03

Los Angeles - MMC RTV SLO

Zadnja tri leta je nekdanja zvezdnica humoristične serije Moja super sestra Amanda Bynes svoje moči usmerjala v zdravljenje od odvisnosti. Kot pravi sama, je pripravljena na vrnitev v Hollywood.

Nekdanja najstniška vzornica je v zadnjih letih postala redna tarča tabloidov, ki so spremljali njen boj z odvisnostjo od mamil in posledično z zakonom. Toda 31-letnica je v nedavnem intervjuju za oddajo Hollyscoop dejala, da je to vse samo še preteklost.

Ravno v teh dneh je končala z opravljanjem kazni zaradi vožnje pod vplivom nedovoljenih substanc, pri čemer so jo ujeli leta 2012. Prav ta aretacija je sprožila niz dogodkov: le nekaj dni pozneje je bila vpletena v avtomobilsko nesrečo, a je pobegnila s prizorišča nesreče ...

Kot je povedala v nedavnem intervjuju, se počuti "zelo dobro". Pri zdravljenju ji je pomagalo tudi to, da je pomagala ljudem, ki imajo v življenju manj sreče, kot jo je imela sama. "Veliko hodim, vadim v telovadnici in pomagam hraniti brezdomce. To je res zanimivo in zabavno," je dejala Bynesova.

Veliko časa je tudi preživela na Modnem inštitutu za oblikovanje in trgovanje v Los Angelesu, kamor se je vpisala leta 2013. A kmalu so jo izključili, saj ni obiskovala predavanj. Leta 2015 se je znova vpisala in od takrat velja za vzorno študentko. "Naučila sem se, kako se šiva, izdeluje vzorce in v prihodnosti želim sama oblikovati svojo linijo oblačil," je še povedala 31-letnica.

Prav tako se želi vrniti k svojim igralskim koreninam. Hollywood je zadnjih sedem let ni videl. Sama pravi, da si je samo vzela odmor in da je pripravljena na vrnitev. "Pogrešam igranje. In imam manjše presenečenje za vas: spet bom začela igrati," je razkrila v intervjuju in dodala: "Želim se vrniti na televizijo. Mogoče bom začela z gostovanji v serijah, ki so mi pri srcu." Kot zanimivost: zadnjo vlogo je odigrala leta 2010 v najstniški drami skupaj z Emmo Stone.

Vrnitev po sedmih letih

Po uspehih s filmoma Kar si dekle želi in Mlada nogometašica se je leta 2010 poskusila otresti podobe otroške zvezdnice, ko se je fotografirala za revijo Maxim. Nato pa je vse šlo samo navzdol, ko je naznanila, da bo nehala igrati, a pozneje ublažila svojo odločitev s tvitom: "Samo šalim se."

Svojo podobo najstniške zvezdnice je pred leti prelevila v "divo Twitterja", kjer je burila duhove s svojo neposrednostjo, žaljivimi opazkami in navsezadnje s svojimi golimi fotografijami. "Ko sem bila pod vplivom mamil, sem se trudila ostati smešna," se je na svojevrsten način opravičevala v intervjuju.

K. K.