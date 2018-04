Izjemna seizmološka sled Lionela Messija

Ob zadetku je naprava zabeležila nepričakovano tresenje stadiona

11. april 2018 ob 13:13

Barcelona - MMC RTV SLO

Ko so španski znanstveniki zraven stadiona Camp Nou v Barceloni postavili napravo, ki beleži vibracije na stadionu, so z zanimanjem ugotovili, da se Barcelona najočitneje strese, ko gol doseže argentinski nogometaš Lionel Messi.

Seizmograf je ob lanski zmagi Barcelone nad Paris St. Germainom v osmini finala lige prvakov zaznal nepričakovano seizmološko sled. Na "čudežni dan", ko je Barcelona nadoknadila zaostanek s prve tekme in na domačem terenu zmagala s kar 6:1, ob tem pa zadnji gol dosegla prav v končnici tekme, je bilo tresenje stadiona namreč neverjetno močno.

Nogometni navdušenci so namreč s svojim poskakovanjem in navijanjem station dobesedno stresli in zaradi izjemnih suknov na seizmogramu pustili sled močnega tresenja. S tem so seizmologe spodbudili k nadaljnim raziskavam sunkov, ki jih lahko s skupnimi močni ustvari večja skupina ljudi.

Nogometna seizmologija je bila tako tema kongresa geoznanstvenikov na Dunaju, kjer je bila ena od osrednjih tem študija iz Barcelone. Profesor Jordi Diaz, ki je predstavil izsledke raziskave, je izpostavil razliko med nogometnimi navijači in obiskovalci glasbenih koncertov.

Kot pravi, je moč videti, da ima vsaka pesem na glasbenem koncertu svoj obrazec in da je bilo denimo na koncertu Brucea Springsteena možno iz seizmografa odčitati, kdaj je začel peti novo pesem. "Pri proslavljanju gola se energija razporedi od enega do desetih hercev. Na rock koncertu pa je energija harmonična in razporejena v preciznih amplitudah. To se zgodi zato, ker ljudje ne skačejo, ampak plešejo," je še pojasnil Diaz.

Seizmologi v Barceloni preučujejo tudi vpliv cestnega prometa ter železnico in metro, kjer je moč definirati ustavljanje ob rdeči luči na semaforju.

