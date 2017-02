Izjemni rezultati dveh desetletij delovanja združenja Euro NCAP

20. obletnica neodvisnega združenja Euro NCAP

3. februar 2017 ob 13:52

Bruselj - MMC RTV SLO

Neodvisno združenje Euro NCAP, ki preizkuša varnost novih avtomobilov, praznuje 20. obletnico delovanja. Od leta 1997 so za to porabili 160 milijonov evrov. Uspešno so razbili več kot 1.800 avtomobilov in s tem pomagali rešiti 78.000 življenj.

Združenje je v dveh desetletjih preizkusilo več kot 1.800 avtomobilov in na podlagi tega objavilo več kot 630 ocen. Prvi preizkusi so pokazali velike varnostne pomanjkljivosti pri družinskih avtomobilih, ki so bili na prodaj na evropskem trgu in s tem proizvajalce prisililo, da so začeli razmišljati o varnosti ter začeli snovati avtomobile, ki lahko preprečijo nesreče in rešujejo življenja. Danes ima oceno združenja Euro NCAP že devet od desetih avtomobilov, ki so na prodaj v Evropi, avtomobilska industrija pa dejavno podpira razvoj novih zahtev za doseganje najvišjih ocen.

Primerjava varnosti, ki jo ponuja avtomobil izpred dveh desetletij, ter avtomobila, ki je na prodaj danes, kaže ogromen napredek, storjen od leta 1997, ko ni bilo varnostnih pripomočkov, kot so zračne blazine, opomniki za pripenjanje varnostnih pasov ali sistema za nadzor stabilnosti avtomobila, ki so zdaj serijsko vgrajeni v slehernem novem avtomobilu v Evropi.

Prve ocene so bile skrb vzbujajoče

V prvem sklopu preizkusov sta priljubljena mestna malčka ford fiesta in volkswagen polo dosegla tri od štirih zvezdic za varnost odraslih potnikov, medtem ko si je prodajno izjemno uspešni rover 100 prislužil eno, fiat punto, nissan micra, opel corsa in renault clio pa dve zvezdici.

Proizvajalci so sprva napadli združenje, češ da so preizkusi prezahtevni in da ni mogoče doseči najvišje ocene. A že pet mesecev pozneje se je z vsemi štirimi zvezdicami za varnost odraslih potnikov okitil volvo S40.

Pet zvezdic le za odlične

Preizkusi so od takrat postali veliko zahtevnejši in danes poustvarjajo situacije, ki lahko v resničnem življenju povzročijo prometne nesreče. Zato, da bi si prislužili današnjih pet zvezdic, morajo najnovejši avtomobili zagotavljati ne le varnost potnikov in pešcev, temveč s sistemi, ko je, denimo, samodejno zaviranje v sili, dejavno prispevati k preprečevanju nesreč ali k zmanjševanju posledic, če nesreče ni mogoče preprečiti.

Martin Macarol