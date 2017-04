Izraelski laburisti zaradi koncerta Britney Spears prestavili strankarske volitve

Volitve prestavljene s 3. na 4. julij

8. april 2017 ob 13:26

Tel Aviv - MMC RTV SLO/STA

Izraelska laburistična stranka je za en dan prestavila volitve svojega predsednika, ker je takrat napovedan tudi koncert ameriške pevke Britney Spears.

Na prizorišču koncerta so namreč nameravali postaviti osrednje volišče, dostop do katerega bi lahko ovirali prometni zastoji zaradi koncerta, so sporočili iz stranke.

Osrednje volišče so nameravali postaviti na razstavišču v Tel Avivu, kjer bo 3. julija koncert ameriške zvezdnice. V okolici prizorišča zato pričakujejo prometne zastoje. Po navedbah časnika Haaretz pa je k prestavitvi volitev v opozicijski stranki prispevalo tudi pomanjkanje varnostnega osebja.

Volitve so prestavili na 4. julij, dan po prvem nastopu Spearsove v Izraelu.

T. H.