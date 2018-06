Izštekani gredo s Koala Voice in MRFY v novo (digitalno) ero

Po nastopih v oddaji Izštekani še izdaje digitalnih albumov

5. junij 2018 ob 14:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Koala Voice in MRFY sta prvi skupini, ki sta po nastopu v oddaji Izštekani na Valu 202, svoje akustične različice skladb zapisale tudi na digitalna albuma, ki bodo od zdaj naprej redna praksa oddaje.

"Za izdaje smo se odločili, ker ko je oddaja posneta, ni treba več nekega ogromnega vložka, da pridemo do tega izdelka. Ker živimo v digitalni dobi, s katero se Val 202 že tako dobro razume, se je zdel to logičen naslednji korak in nadgradnja oddaje. Poleg tega pa je nujno, da se tudi v Sloveniji razširi zavedanje o tako imenovanem streamingu, torej spletnem poslušanju oz. glasbenih knjižnicah kot so Apple Music, Google Play, Tidal in Spotify, čeprav slednjega, ki je v svetu vodilni, pri nas še ni. Torej je nekaj pri tem tudi izobraževalne funkcije," je pojasnil glasbeni urednik Vala 202 Žiga Klančar.

Prvi digitalni album Izštekanih, kjer so zbrane akustične skladbe Koala Voice, je nastal v sodelovanju z založbo ZKP RTV Slovenija.



Začelo se je ravno z dvema mladima skupinama, ki sta vsaka na svoj način opozorili nase. Izštekani album skupine Koala Voice je že izdan, medtem ko album skupine MRFY še na poti.

"Benda sta sicer v tem trenutku na različnih točkah v karieri. Koale so izdale že dva albuma in imajo za sabo že precejšnje število koncertov, MRFY pa so ravnokar končali svojo prva mini turnejo, prvenec pa izdajo jeseni," je pojasnil Klančar in nadaljeval: "Skupno jima je predvsem to, da sta poskrbela za neko vzemirjenje na domači rokerski sceni, kot ga že kar nekaj časa nismo začutili. Razlika pa je predvem v jeziku izražanja, MRFY imajo zaradi slovenskih skladb večji potencial na domačih tleh."

Koala Voice so lani izdali svoj drugi album Wolkenfabrik, MRFY pa so konec februarja prestavili EP, svoj prvi fizični izdelek, z naslovom A Side of the Story. Oboji pa so se letos prvič lotili akustičnega "preoblikovanja" svojih skladb. "Izštekani so gotovo izziv za vsakega izvajalca, za mladega še toliko bolj. Gre za legendarno oddajo s karizmatičnim voditeljem, material pa je treba preobleči v akustiko ijn zraven še kaj povedati. Ker gre za radio in ni občinstva, je izkušnja precej intimna, zato je pogosto prisotna trema. Da pa to vsakemu posebno izkušnjo in pogosto dodatne nastope po slovenskih prizoriščih v izštekani obliki," je poudaril Klančar.

Veliko ljudi skupini že pri teh letih postavlja za potencialne naslednike skupin, kot so Siddharta, Big Foot Mama … Toda, kot pravi Klančar so taka pričakovanja potrdite, da dobro delaš. "Lahko ti pa tudi zmešajo glavo. Zato je dobro, da imajo izvajalci že v taki fazi okoli sebe ljudi, ki jih usmerjajo," je zaključil Klančar.

K. K.