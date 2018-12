Na matineji bodo med drugim nastopili tudi Koala Voice. Foto: TV Slovenija Dodaj v

Izštekani praznujejo 25 let z dvakratnim koncertom

Izštekanih 25 in Izštekana matineja

4. december 2018 ob 15:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, RTV SLO

Radijska oddaja Vala 202 Izštekani, ki letos praznuje četrt stoletja, bo obletnico danes in jutri pospremila z dvakratnim velikim ekskluzivnim koncertom Izštekanih 25 v Kinu Šiška.

Danes bo sicer že v popoldanskih urah pred koncertom še Izštekana matineja, na kateri bodo med 16. in 19. uro nastopili Jure Lesar, Magnifico, Koala Voice, Bort Ross in Lamai, Mi2 ter izvirna zasedba skupine Sokoli, ki je gostovala v prvi oddaji Izštekani pri Juretu Longyki leta 1993.

V obeh koncertnih večerih, ki sta bila rekordno hitro razprodana, bodo nastopile štiri zasedbe, ki v Izštekanih doslej še niso nastopile, Prismojeni profesorji bluesa, Fed Horses, Bordo in Čedahuči ter veterani Izštekanih Dan D. Koncert boste lahko ob 20.00 v živo spremljali tudi na MMC TV.

Slavje za nepozabnih Izštekanih 25 let bo tako zazrto v prihodnost.

"Čutimo veliko odgovornost. Ne samo do občinstva, temveč tudi do jubileja, oddaje, človeka, ki nam je zelo blizu, da ne rečem prijatelj, zgodbe, ki je imela svoje vzpone in padce, včasih je bila tudi na robu preživetja. Izjemno sem vesel, da je zadnjih nekaj let to zgodba o uspehu," je povedal Nikola Sekulović iz skupine Dan D.

Slavnostna decembrska koncerta bosta potekala po formuli 5 x 5 = 25. Vsaka od petih skupin bo odigrala pet skladb na izštekan, poseben, predrugačen način.

K. S.