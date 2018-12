Izštekanih 25: Dan D in druščina poskrbeli za akustični praznik

Veliki izštekani koncert v Kinu Šiška

5. december 2018 ob 08:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zdi se, da se radijska oddaja Izštekani stara kot vino in z vsakim letom pridobiva več poslušalcev, ki so ob njeni 25. obletnici dobesedno razgrabili vstopnice, ne zgolj za enega, temveč kar za dva jubilejna koncerta v kinu Šiška. Prvi večer je Dan D z ostalo druščino poskrbel za triurni razgiban akustični dogodek.

Idejni oče glasbene oddaje Izštekani, radijski voditelj, novinar in glasbeni urednik Jure Longyka, je prvi band izštekal leta 1993. Takrat je na valovih Radia Študent gostil Sokole Pera Lovšina, ki so med pogovorom ob spremljavi akustičnih kitar zaigrali štiri skladbe. In ker je vse skupaj naletelo na dober odziv, se je Longyka oddajo, ki je po zasnovi spominjala na takrat zelo priljubljeno televizijsko serijo MTV Unplugged, odločil nadaljevati.

Leta 1998 so se Izštekani skupaj s svojim avtorjem in voditeljem preselili na Radio Slovenija, natančneje na Val 202, kjer so oktobra letos prebili tudi mejo 200 oddaj. Format oddaje, v kateri se pogovor z glasbenimi gosti prepleta z izštekanim oziroma akustičnim preigravanjem njihovih skladb, se skozi leta ni veliko spreminjal, so se pa rednim oddajam leta 2013 pridružili še veliki decembrski koncerti, ko Izštekani ob koncu leta zdaj že tradicionalno zasedejo Kino Šiška.

Matineja in dva koncerta

O priljubljenosti Izštekanih priča tudi dejstvo, da so vstopnice za letošnji ekskluzivni koncert pošle v manj kot desetih dneh, čeprav takrat sploh še ni bilo znano, kdo bo stal na odru. Ustvarjalci oddaje so se zaradi velikega povpraševanja odločili, da bodo jubilejni koncert podvojili – včerajšnjemu glasbenemu spektaklu bo tako nocoj sledil še en, prav tako razprodan koncert, ki ga bo posnela tudi RTV Slovenija.

Da bi na svoj račun prišli tudi vsi tisti, ki so se za vstopnice obrisali pod nosom, je bila v preddverju Kina Šiška pred torkovim koncertom tudi posebna Izštekana matineja. Radijski voditelj Andrej Karoli je poslušalce in gledalce (tako matineja kot koncert sta bila na voljo tudi v neposrednem radijskem in spletnem videoprenosu) popeljal na sam začetek Izštekanih, saj so se mu na malem odru pridružili Sokoli (v izvirni zasedbi, kakršna je pred 25 leti gostovala v prvi oddaji), nato pa se za akustične užitke poskrbeli še kantavtor Jure Lesar, Magnifico, skupina Koala Voice, Bort Ross & Lamai, in Mi2. Popoldanski program je Karoli začinil s številnimi zanimivimi anekdotami iz bogate zgodovine oddaje ter z najbolj legendarnimi arhivskimi posnetki.

5 x 5 = 25

Nekaj minut po 20. uri se je izštekano dogajanje preselilo v Katedralo Kina Šiška, kjer je v osrednjem delu večera nastopilo pet glasbenih skupin, ki so odigrale vsaka po pet akustičnih skladb. Ob Juretu Longyki, ki je povezoval večer, so bili glasbeni gostitelji večera Dan D, stari znanci Izštekanih. Poleg Novomeščanov so nastopile še štiri glasbene skupine, ki v oddajo do zdaj še niso bile povabljene. Svojo izštekano nedolžnost so na odru Kina Šiška izgubili Fed Horses, Bordo, Prismojeni profesorji bluesa in Čedahuči.

"Letos to ni nekakšna retrospektiva, da ne rečem komemoracija. Letos Izštekani gledajo naravnost naprej," je ob prvem nagovoru poslušalcem povedal Jure Longyka. Nedvomno bi si lahko ustvarjalci oddaje ob 25. obletnici omislili večer, napolnjen s samimi največjimi slovenskimi glasbeniki zadnje četrtine stoletja, ki bi preigravali vsem poznane zimzelene uspešnice. Vendar se – tudi na račun manjšega spektakla – niso odločili za to. Kot je v navadi Izštekanih, je Jure Longyka z ekipo še enkrat več ubral manj predvidljivo pot in ob častitljivem jubileju na oder povabil skupine, ki v svojem repertoarju (še) nimajo uspešnic, ki bi jih poznalo širše občinstvo.

Nasičeni oziroma pitani konji

Prvi so na oder stopili Fed Horses, ki jih je Longyka označil za logaški glasbeni čudež. Voditelj je ob tem v šali poudaril, da ne gre za debele (fat) temveč za, z besedami enega od njegovih sodelavcev, pitane konje. Pevka skupine Urša Mihevc je ponudila še dva prevoda imena – federalni ali zasičeni konji. "Zelo bi si želeli igrati country, ampak smo iz Slovenije," je glasbene nagibe skupine pojasnil kitarist Jure Mihevc. Skupaj z odlično pevko in drugimi člani skupine je v nadaljevanju vseeno dokazal, da tudi country "na slovenski način" lahko zveni zelo pristno.

Konji so s štirimi avtorskimi skladbami poslušalce popeljali v svoj glasbeni kanjon, v katerem se na zanimiv način prepletata temačnost in milina. Občinstvo v Kinu Šiška je ob nastopu prve zasedbe sicer ostalo precej mlačno, kar lahko pripišemo nepoznavanju skladb pa tudi dejstvu, da je šlo za akustično izvedbo že v osnovi nekoliko mirnejših pesmi. Največje navdušenje so Fed Horses poželi s priredbo pesmi Voda, ki jo v izvirniku igra Dan D. Ob spremljavi violine jim je uspelo ustvariti eterično ambientalno vzdušje, v katerem je v en glas prepevala celotna Katedrala.

Bordo ni barva, temveč zvok

Naslednji se je izštekal Tomaž Štular, sicer pevec priljubljene vendar trenutno neaktivne skupine The Tide, ki svojo ustvarjalnost zadnja leta izliva v glasbeni projekt Bordo. Štular je začel z balado Zvezde v mlaju in nato s pesmima Predaleč za nas in Zakaj? stopnjeval ritem, pri čemer mu je s solističnimi vložki pomagal tudi saksofonist Štefan Starc. Štular ni zapel le ene, temveč dve priredbi drugih avtorjev. Poleg zanimive interpretacije pesmi Kozlam (Dan D), je namreč postregel tudi s prevedeno priredbo skladbe I Promise angleških rockerjev Radiohead in pri tem poskrbel za enega najbolj čustvenih nastopov večera.

Izštekani profesorji bluesa

Odštekana oblačila, izštekana glasba in prismojeni glasbeniki – tako nekako bi lahko na kratko povzeli nastop tretje skupine večera. Prismojeni profesorji bluesa so začeli bolj udarno kot njihovi predhodniki in s svojimi značilno mešanico bluesa, funka, rocka in soula poskrbeli, da zbrano občinstvo ni ostalo hladno.

Sledila je umiritev s "politično-domišljijsko" pesmijo Hilda in balado o ljubezni do cigaret, nato pa je občinstvo z navdušenjem pozdravilo uvodne takte uspešnice Love Song, ki so jo Prismojeni profesorji predrugačili na čisto svojevrsten način in okrepili z dobršno dozo orglic. Poleg smeha so muzikanti poskrbeli tudi za dinamičnost, saj so se v petih pesmih v vlogi pevcev izmenjevali trije izmed štirih članov zasedbe.

Gost presenečenja

Najglasnejši aplavz je požel gost, ki je na odru Izštekanih 25 nastopil nenapovedano. Pred občinstvo je prikorakal v spremstvu dveh, v nekakšno narodno nošo oblečenih blondink, ki ju je predstavil kot Cici in Mici. Govor je seveda o Magnificu, ki je občinstvo počastil z dvema svojima uspešnicama, ki ju je skupaj z njim prepevala celotna dvorana. Navdušen aplavz sta – za stas in glas – poželi tudi Cici in Mici, ki sta poskrbeli za spremljevalne vokale.

Po Magnificu, ki je v Izštekanih gostoval leta 1998 v prvi oddaji po selitvi iz Radia Študent na Val 202, je oder zasedla najštevilčnejša zasedba večera – indie rock glasbena skupina Čedahuči. Zasedba dekleta in sedmih fantov je občinstvo s pomočjo kitare, basa, bobnov, klavirja, violine, harmonike in bendža popeljala v svet folk rocka. V akustični izvedbi so predstavili štiri lastne skladbe, ki so jih zaigrali v kronološkem vrstnem redu. Od balade Če hočeš, grem s svojega prvega albuma pa do popolnoma nove skladbe Svoboda zažari v naših očeh. Čedahuči so si za priredbo iz repertoarja Dan D izbrali pesem Jutranja, ki jo je odlično zapela Romana Prosenc in poskrbela za udaren zaključek skupine, ki je nedavno predstavila svoj tretji studijski album Svetilnik.

Zaključek s starimi mački Izštekanih

"Lepo je poslušati druge, ko te izvajajo. Godi mi," je večer ob prihodu na oder komentiral Tomislav Jovanović – Tokac. "Sicer so nam vzeli štiri, ki bi jih lahko danes pred vami izvajali, ampak imamo mi še hitov, tako da ni panike," je še dodal Tokac in v nadaljevanju večera skupaj z drugimi člani skupine Dan D poskrbel, da je občinstvo pesmi Rekli so, Plešeš in Počasi od začetka do konca pelo v en glas. Novomeška zasedba, ki je konec novembra izdala album Milo za drago, je zaigrala tudi svojo najnovejšo uspešnico Boli me k, redni del koncerta pa so po treh urah izštekane glasbe sklenili s skladbo Tvoje je vse iz leta 1999.

Za poseben glasbeni ovinek sta pred koncem poskrbela še mlada Mariborčana Zala Kralj & Gašper Šantl, ki sta v dodatku s pomočjo samplerja in loopov v drugačni luči predstavila pesem Novo sonce. Kot se spodobi, so maratonski jubilejni koncert končali Dan D, okrog katerih se je pletla rdeča nit celotnega večera. Občinstvu v Kinu Šiška ter poslušalcem na Valu 202 so zaigrali pesem Čas, s katero so še zadnjič v večeru dokazali, kako pristno energijo lahko izžareva akustična glasba.

Utrinke s koncerta si lahko ogledate v fotogaleriji.

Miha Zavrtanik, Foto: BoBo/Borut Živulović