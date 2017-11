Izvozna slovenska elita je povezana z mobilnostjo

Moč oblike

Ob mesecu oblikovanja v Ljubljani smo z ekipo Avtomobilnosti prišli v Mesto oblikovanja, kjer smo našli veliko zanimivih stvari, tudi kar zadeva samo mobilnost.

Za nami je že 15. Mesec oblikovanja, ki je potekal v Mestu oblikovanja, organiziral pa ga je Zavod Big. Izvirni izdelki so pokazali kako pomembno je povezovanje kreativnih industrij z gospodarstvom.

Zmago Novak, kustos Meseca oblikovanja je spregovoril za oddajo Avtomobilnost in posebej poudaril moč oblike v povezavi z mobilnostjo: "Odkar se ukvarjam z oblikovanjem je naša elitna garnitura gospodarstva poročena z mobilnostjo.“ Samo poglejmo Elan s smučmi in plovili, Boskarola s Pipistrelovimi letali, Akrapoviča z izpuhi in če se sprehodimo še do Adrie Mobil z avtodomi in počitniškimi prikolicami, ki so bile razstavljene v Mestu oblikovanja, ugotovimo: "da je ta elita, ki jo Slovenija v elementu izvoznega gospodarstva premore, povezana z mobilnostjo,“ dodaja Novak.

Kako pomembna je oblika in lepota v mobilnosti dokazujeta tudi nagradi s strani organizatorja. Nagrajene so bile smuči ibex 84 tactix, ki so jih oblikovali pri Gigodesignu (Elan), častno priznanje pa je pripadlo mobilni gokart progi, ki sta jo oblikovala Simetrija in naročnika Ensol 360.

Mobilnost je naša usoda

"Na koncu koncev se mi zdi, da je koncept mobilnosti naša usoda ali pa naša prihodnost. Tudi naše Mesto oblikovanja je mobilno mesto. Ljudje, ki se ukvarjamo z oblikovanjem, in jaz sem eden tistih, se ukvarjamo z arhitekturo in, če posplošim, tudi estetiko. To ni nekaj, s čimer smo se rodili, ampak nekaj, kar smo morda pridobili v družini ali privzgojili zaradi neke poslovne poti,“ pravi kustos.

Sam meni, da, ko postaneš občutljiv na proporce, to je eden od elementov oblikovanja, prenesejo tudi na blagovno znamko in vidiš več kot zgolj blagovno znamko. Vidiš tudi tisto, kar ni blagovna znamka. Vidiš kakovost v sliki, ki ni nujno Vincent van Gogh, pa je kakovostna. Znaš presojati, kaj je lepo in kaj ni lepo. In ko imaš enkrat to v sebi, veš, da je to del tebe, imaš neki kapital v sebi in z lahkoto presojaš avtomobile. "Sam sem pri Saabu še po 15 letih enako zadovoljen, ko se usedem v avto. Nič mu ne bi dodal in odvzel,“ pravi Novak.

Še petnajst let po nakupu navdušen nad avtom

Novak pojasnjuje, da potrošništvo ni nič drugega kot hipno navdušenje nad nečim. Čez mesec dni pa te to mine in ugotoviš, da bi imel nekaj drugega. In če si sposoben kupiti avto, ali katerakoli druga stvar, in biti z njo zadovoljen čez 10 ali 15 let enako kot ob nakupu, to nekaj pomeni (kakšen je recept za to izveste v priloženem videu pod člankom).

V avtomobilski panogi nekako velja, da je grd avtomobil težko prodati, no, veliko je odvisno tudi od cene. "Šokantno je, kako je napredovalo avtomobilsko oblikovanje. Ko sem začel delati pri Oplu, nas je 360 oblikovalo en avtomobil na leto, danes v enakem času dizajniramo sedem vozil,“ nam je pred leti v pogovoru na enem od avtomobilskih salonov dejal Malcom Ward, šef oblikovanja pri Oplu.

Kako pomembna je lepota in moč oblike v avtomobilizmu in tudi v drugih proizvodnih panogah vedo vsi, po vsem svetu. Korejci so v preteklosti najemali oblikovalce v Italiji, danes pa tudi Kitajci v avtomobilizmu gradijo oblikovalske studie, saj bodo le tako znali prodati avtomobile vsem, tudi Slovencem.

"Avtomobil jemljemo Slovenci kot nekaj zelo osebnega. Če izhajam iz sebe, avto prodajo čustva, precej je odvisno od strategije znamke, kako se neka blagovna znamka uvrsti na trgu. Ne trdim, da je možno boljšo obliko lažje prodati kot kaj drugega. Enostavno mora znati blagovna znamka prodreti pod kožo potencialnih kupcev in potem lahko uspeva,“ pravi kustos.

Sami imamo pogosto občutek, da večina ljudi vidi kljuko kot kljuko, stol kot stol in avto kot prevozno sredstvo, v katero se usedejo in nekam odpeljejo.

Novak odgovarja, da je avto neki specifičen prostor, ki ga moramo osvojiti. Za prostor, ki mu rečemo dom veljata dve močni pravili, eno je naše otroštvo, spomini iz otroštva, drugo pa je domišljija. Ko govorimo o prostoru, govorimo o neki poetiki prostora, ki oblikuje odnos tudi do blagovne znamke. To povezavo lahko naredimo tudi z avtomobili. "Absolutno je dobro oblikovanje potrebno, mislim, da ga danes nobena avtomobilska znamka ne more več spregledati.“

Ko racionalnost prevlada nad obliko

Ni pa oblika vse. Za razliko od pametnih telefonov še ne poznamo masovnega avtomobila, ki bi bil hit prav na vseh celinah. Prepoznaven po vsem svetu.

"Nisem ravno poznavalec avtomobilizma. Če že, bo svet premaknila transportna revolucija. Če govorimo o Sloveniji čakamo na dober in poceni avto. Dober pomeni napreden. Na napreden pogon. Osebno bi si želel fotovoltaiko, ampak vemo, da to ne drži. Ko bo čista tehnologija srečala dobro ceno in oblikovanje, bo prišlo do nekega plazu. Ali bo to pomenilo, da bo uspešen na vseh trgih, dvomim, saj kulturne razlike bodo obstale povsod. Že v Evropi, če ne govorimo o drugih kontinentih,“ meni Novak.

V mestu oblikovanja smo zato, ker vedno znova ugotavljamo, kako dobro gresta oblikovanje in mobilnost skupaj z roko v roki. V mestu oblikovanja smo videli od majhnih otroških avtomobilskih igračk do skirojev, koles, gokardov, avtomobilov, letal, prikolic, izpušnih sistemov, povsod lahko najdemo valovite linije in dizajnerske novosti.

