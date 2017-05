Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Lawrenceova je leta 2016 okusila slabe plati slave, ko je heker iz Pensilvanije vdrl v njen telefon in pridobil njene kočljive fotografije in videoposnetke, ki jih je kasneje tudi objavil. Foto: Reuters 26-letna igralka se trenutno mudi na Dunaju, kjer snema svoj nov film. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

J.Law po plesu ob drogu: Ne mislim se opravičevati

Igralka na Dunaju snema nov film

19. maj 2017 ob 16:33

Dunaj - MMC RTV SLO

Hollywoodska zvezdnica Jennifer Lawrence je zabila kritike, ki so se spravili nad posnetke, na katerih vidno opita v enem izmed nočnih klubov pleše ob drogu - oz. vsaj to poskuša.

Z oskarjem nagrajena igralka se te dni mudi na Dunaju, kjer snema svoj novi vohunski triler Red Sparrow. A ljubljenka ameriškega občinstva si je vmes vzela tudi malo časa za zabavo in se udeležila rojstnodnevnega praznovanja ene izmed svojih prijateljic v nočnem klubu. Tabloidni portal Radar Online je pridobil posnetek, kako igralka pride na oder, odvrže del svojih oblačil (ameriški mediji so se najprej razpisali, da je bila na koncu samo v nedrčku) in se zavrti okoli droga.

Posnetki so kmalu obšli svet, najbolje plačana hollywoodska igralka pa ni ostala tiho: "Poslušajte, nihče ne želi, da ga opomni neko na spletu, da je poskušal plesati ob drogu. Bila sem na praznovanju rojstnega dne ene izmed mojih najboljših prijateljic in za sekundo sem spustila svoj obrambni zid in se zabava. Ne bom se vam opravičevala. Noro sem se zabavala," je zapisala Lawrenceova na svojem Facebook profilu. Ob tem pa je še dodala: "P.s.: Tisto ni bil nedrček, ampak top Alexandra Wanga. In ne bom lagala: mislim, da je bilo moje plesanje prav dobro."

Lawrenceova se je tudi v preteklosti že oglasila, ko so se na spletu pojavile njene podobe, ki ji niso bile ravno v čast. Tako je pred časom označila hekerski napad, ko so na splet prišle fotografije, na katerih je bila gola, za "spolni zločin". "Čeprav sem igralka in sem javna oseba, ne pomeni, da sem prosila za to. To ne pomeni, da pride to z mojim poklicem," je dejala v pogovoru za Vanity Fairu po incidentu.

K. K.