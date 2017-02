Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Potrebujemo pet jabolk. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jabolčna čežana mame Mici

Rojstnodnevni recept Lojzeta Čopa

16. februar 2017 ob 09:47

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Potrebujemo: 5 jabolk, 15 dag sladkorja, sok in lupina dveh limon, 5 dag masla, 1 palčko cimeta.



Jabolka olupimo, očistimo peščišča in narežemo na tanke krhlje. Na maslu stopimo sladkor, dodamo limonin sok in dodamo jabolka. Dušimo, da se jabolka in sladkor razpustijo. Dodamo cimet po okusu in dušimo do mehkega. Cimetovo palčko odstranimo. Postrežemo s pražencem ali sladoledom.



Več receptov na dobrojutro.rtvslo.si.

D. S., Lojze Čop (oddaja Dobro jutro)