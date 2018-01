Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 10 glasov Ocenite to novico! Čežani dodamo cimet, vaniljev sladkor in rjavi sladkor po okusu. Foto: BoBo Dodaj v

Jabolčna čežana s smetano

Če čežano postrežemo k mesu, manj sladkamo

27. januar 2018 ob 12:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 2 kg drobnejših kislih jabolk, 1 zavitek vaniljevega sladkorja, rjavi sladkor, cimet.

Jabolka operemo, jih narežemo na četrtine. Izrežemo peščišče in jaboka stresemo v večjo oplasteno kozico. Prilijemo malo vode in jabolka dušimo na srednjem ali šibkem ognju.

Ko so mehka (preverimo z vilico), kozico odstavimo in jabolka pretlačimo skozi cedilo. Lupine zavržemo. Čežani dodamo cimet, vanilijev sladkor in rjavi sladkor po okusu. Postrežemo z malo sladkano stepeno smetano. Če bomo čežano postregli k mesu, jo manj sladkamo.