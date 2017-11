Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Na koncu prelijemo z medom. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Jabolčna pena s kostanjevo kremo in ocvrto hruško, povaljano v pistaciji

Jesenska sladica

8. november 2017 ob 09:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 200 g kostanjeve kreme, 1 listič želatine, 5 jabolk, 4 hruške, 1 dcl sladke smetane, 100 g riževe moke, 30 g pistacije, 1 žlica medu, 150 g sladkorja, 1 jajce.



Kostanj olupimo in ga do mehkega skuhamo v sladki vodi. Ko je kuhan, ga pretlačimo, dodamo stepeno sladko smetano. Iz jabolk stisnemo sok in ga primešamo stepeni smetani. Dodamo list želatine in pustimo v hladilniku eno uro. Hruške olupimo in jih na hitro pokuhamo. Iz jajc in moke pripravimo panado, ki smo ji dodali pistacije.

V vročem olju hruške na hitro ocvremo. Na krožnik damo kostanjevo kremo, nato mousse iz jabolk in na koncu hruške. Vse skupaj prelijemo z medom in postrežemo.

Sa. J., Recept Mateja Vodana (oddaja Dobro jutro)