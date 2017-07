Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Sladica, ki vas bo vedno znova presenetila. Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jabolčne vrtnice

Čudovita in preprosta sladica

16. julij 2017 ob 11:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 250 g listnatega testa, 2 jabolki, 100 g marelične marmelade, malo sladkorja v prahu, 1/2 limone.

Jabolka razpolovimo, očistimo peške in narežemo na tanke rezine. Položimo v posodo in prelijemo z limoninim sokom, razredčenim z vodo. Jabolčne rezine v vodi namakamo od tri do štiri minute. Testo razvaljamo in razrežemo na štiri trakove, široke približno tri centimetre.



Premažemo jih z marelično marmelado, na marmelado lepo zložimo rezine jabolk do polovice širine traka testa. Drugi del testa prepognemo čez jabolka in zvijemo v valj. Vrtnice zložimo v papirčke za mafine in pečemo na 180 °C približno 30-35 minut. Vzamemo iz pečice, da se ohladijo, posujemo s sladkorjem v prahu in postrežemo.

P. B., recept Darka Maršiča (oddaja Dobro jutro)