Jack White o prepovedi telefonov: Rad bi, da ljudje živijo v trenutku

Sledi vzoru glasbenih kolegov

26. marec 2018 ob 15:33

Detroit - MMC RTV SLO

Jack White, ki je pred kratkim obiskovalcem koncertov onemogočil uporabo mobilnih telefonov, je pojasnil ozadje za odločitev, ki so jo mnogi označili za preveč drastično.

Glasbenik je pred kratkim izdal najnovejši samostojni studijski album Boarding House Reach, v sklopu katerega se v kratkem odpravlja tudi na intenzivno turnejo po Severni Ameriki, pred katero je že napovedal, da bo obiskovalcem koncertov onemogočil uporabo mobilnih telefonov.

"Na koncertih niso dovoljene naprave za fotografiranje in snemanje tako avdio- kot videoposnetkov," je zapisal. "Mislimo, da boste uživali v pogledu stran od svojega zaslona na telefonu. V zameno za to boste deležni glasbenega doživetja in delitev ljubezni do nje v živo." Tisti, ki bodo svoje mobilne naprave kljub prepovedi na koncert prinesli, jih bodo morali začasno zakleniti.

Pri tem mu bo pomagalo zagonsko podjetje Yondr, ki je razvilo posebne mošnje, ki telefone zaklenejo - na prvi pogled spominjajo na neoprenske ovitke za pozivnike, gre pa za to, da ga uporabnik, ko vanj položi mobilni telefon, ne more odpreti, dokler ne pride v prostor, kjer mu je to omogočeno. V primeru koncertov torej dokler ne pride v avlo koncertne dvorane.

Glasbenik je v novem intervjuju za Toronto Star pojasnil, da se je za prepoved odločil, ker si želi, da bi ljudje bolj živeli v trenutku in da je zanimivo, kako je v zadnjem času najpreprostejši način za uporništvo to, da se ljudem onemogoči uporaba mobilnih naprav.

Ni pričakoval takšnega nasprotovanja

"Sprva sem si želel, da bi bil to bolj umetniški projekt. Ljudi sem hotel presenetiti in zdelo se mi je odlično, da bi ljudje prišli na koncert in ugotovili, da lahko telefone pospravijo v posebne, za to namenjene mošnjičke." Dodal je, da je bil prepričan, da bodo ljudje večinoma navdušeni, vznemirjenje pa je pričakoval bolj v manjšini.

"A vse skupaj je smešno. Če grem v kino, vsi izklopijo telefone. Tudi v gledališču in cerkvi je podobno. Zato zagovarjam, da to poskušamo tudi na rockovskih koncertih in vidimo, kaj se bo zgodilo." Tistim, ki so na mobilne telefone tako močno navezani in brez njega ne morejo zdržati dve uri, svetuje, naj obiščejo kakšnega strokovnjaka.

Za zdaj še ni znano, ali bo pravilo "brez telefonov" veljalo tudi za Whitove koncerte po Evropi ali samo po Združenih državah Amerike. 42-letni glasbenik bo novo turnejo začel 19. aprila v rodnem Detroitu.

S prepovedjo je White sledil vzoru stanovskih kolegov, kot so Alicia Key, The Lumineers, Guns N’ Roses, in komikov, kot sta Chris Rock in Dave Chapelle.



P. B.