Jacksonov Thriller ostaja najbolje prodajan album v ameriški zgodovini

Do letos prodan v 33 milijonih izvodov

18. februar 2017 ob 16:37

New York - MMC RTV SLO/STA

Predstavniki ameriškega združenja za glasbeno industrijo (RIAA) so sporočili, da najbolje prodajan album vseh časov v ZDA ostaja Thriller pokojnega kralja popa.

Zdi se, da album Thriller, ki je znan po uspešnicah Beat It in Billie Jean, še dolgo ne bo izgubil na priljubljenosti - do letos je bil na domačih tleh prodan v kar 33 milijonih izvodov. Izšel je leta 1982 v zlati dobi glasbe, ko so se albumi uspešno prodajali in je ameriški glasbeni televizijski program MTV privabljal nove poslušalce.

Predstavniki Michaela Jacksona sicer trdijo, da je bilo sicer do zdaj po svetu skupno prodanih več kot 105 milijonov izvodov albuma Thriller in tako velja za najbolje prodajan album v svetovni zgodovini, drugi najbolje prodajan Jacksonov album v ZDA pa je Bad iz leta 1987, ki je bil prodan v desetih milijonih izvodov.

Mesto drugega najbolje prodajanega albuma v zgodovini ZDA sicer pripada skupini Eagles in njihovemu albumu Their Greatest Hits (1971-1975), ki je bil prodan v 29 milijonih izvodov, spodaj pa si lahko ogledate, kako si na letošnji posodobljeni lestvici sledijo ostali.

Lestvica najbolje prodajanih albumov vseh časov v ZDA:

1. Michael Jackson, Thriller

(33 milijonov prodanih izvodov)

2. Eagles, Their Greatest Hits 1971-1975

(29 milijonov)

3. Billy Joel, Greatest Hits Volume I & Volume II

(23 milijonov)

4. Led Zeppelin, Led Zeppelin IV

(23 milijonov)

5. Pink Floyd, The Wall

(23 milijonov)

6. AC/DC, Back In Black

(22 milijonov)

7. Garth Brooks, Double Live

(21 milijonov)

8. Fleetwood Mac, Rumours

(20 milijonov)

9. Shania Twain, Come On Over

(20 milijonov)

10. The Beatles, The Beatles

(19 milijonov)

T. H.