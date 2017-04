Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Serviramo na krožniku in posujemo z nasekljanimi orehi. Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jagnječji ragu z gomoljno zeleno in domačimi skutinimi njoki

Velikonočna jed na sodoben način

16. april 2017 ob 10:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine za ragu: 40 dag mesa jagenjčka, 10 dag čebule, 1 strok česna, 2 dag paradižnikove mezge oz. pelatov, sol, poper, 0,5 dl modre frankinje, 5 dag masla, 5 dag korenja, 5 dag kolerabe, 2 dag gomoljne zelene.

Na čebuli prepražimo narezane koščke mesa, dodamo nasekljani česen in še malo pražimo. Dodamo paradižnikovo mezgo oz. pelate in zalijemo z vinom. Med vretjem postopoma dodajamo vodo ali zelenjavno osnovo (na ta način po potrebi redčimo) in dušimo. Proti koncu dodamo gomoljno zelenjavo in maslo, da se ragu lepo poveže.

Sestavine za njoke: 28 dag skute, 12 dag ostre moke, 1 rumenjak, sol, 4 dag nasekljanih orehov.



Vse potrebne sestavine (razen orehov) zamešamo v testo, ki naj nato dobre pol ure počiva v hladilniku. Iz testa oblikujemo njoke.

Njoke nato skuhamo v slani vreli vodi (kuhani so, ko priplavajo na površje). Precedimo jih in zmešamo z ragujem. Še malo pokuhamo.

A. K., recept Dejana Pavliča (oddaja Dobro jutro)