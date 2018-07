Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Jagode narežemo na polovice ali četrtine. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v

Jagode in breskve s penino

Slastno in osvežilno

28. julij 2018 ob 06:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 100 g svežih ali zmrznjenih jagod, 100 g olupljenih breskev, 1 konzerva narezanega ananasa, 1,5 žlice konjaka, 6 dl ohlajene penine.

Sadje očistimo, operemo, jagode narežemo na polovice oz. četrtine (odvisno od velikosti).

Breskve narežemo na koščke in skupaj z jagodami in ananasom stresemo v skledo. Sadje polijemo s konjakom, rahlo zmešamo in shranimo za eno uro v hladilniku.

Preden postrežemo, napolnimo ohlajene kozarce za penino do polovice s sadjem in sokom ter nato do vrha s šampanjcem.

D. S.