Jagode v pomladnem snegu

Slasten posladek za slovo od zime

15. marec 2017 ob 13:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine za piškote: 300 g moke, 200 g maskarpone sira, 120 g sladkorja v prahu, 500 ml olivnega olja, 1 žlička vinskega kamna, 1/2 žličke sode bikarbone, 1 jajce, 1 vanilijev skadkor, sol, 1 limona (sok in lupinica).



Sestavine za kremo: 3 beljaki, 1/2 žličke vinskega kamna, 150 g sladkorja, 100 ml vode, semena stroka vanilje ali vaniljev ekstrakt, 1 limona (sok in lupinica).

Sestavine za preliv: 100 g temne čokolade, 1 žlica vode, jagode.

Za piškote čez cedilo pretlačimo maskarpone, dodamo olje, sladkor, sok in limonino lupinico ter jajce. Premešamo v kremasto zmes. Premešamo moko in ostale suhe sestavine. V kremasto zmes vmešavamo moko in zamesimo testo. Testo razvaljamo (lahko med dvema kosoma peki papirja) približno 3 mm debelo in izrežemo kroge. Pečemo na peki papirju na 180°C približno 15 minut.



Za kremo najprej iz vode in belega sladkorja skuhamo gost sirup, ki naj vre vsaj 7 minut (ves sladkor se mora raztopiti in zgostiti, temp. je 120°C). Vmes ne mešamo.



V skledo za stepanje damo beljake in viski kamen. Vse stepemo z električnim mešalnikom le do penastega. Dodamo semena vanilje, sok in lupinico limone. Nato začnemo zelo počasi med stalnim hitrim mešanjem dodajati vroč sladkorni sirup in stepamo tako dolgo, da dobimo svetlečo gosto kremo, ki dela trdne rožičke, ko dvignemo metlico (približno 10 minut).



Na piškote s čokoladnim prelivom "prilepimo" jagode. Lahko jih pred tem namočimo v čokolado.



Ko se krema ohladi (vsaj 10 minut) jo nadevamo v dresirno vrečko in poljubno nabrizgamo na posamezen piškot okoli jagode (lahko uporabimo navadno vrečko, ki smo ji odrezali vrh).



Čokolado z maslom in vodo stopimo nad paro, jo skoraj ohladimo ter prelijemo preko snega.

A. K., recept Metke Paragi (iz oddaje Dobro jutro)