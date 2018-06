Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Potrebujemo 60 dag jagod. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Dodaj v

Jagode z ingverjem in vaniljo

Postrežemo jih s stepeno smetano

22. junij 2018 ob 15:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 60 dag jagod, 2 cm sveže ingverjeve korenike, strok vanilije, 2 dl belega vina, 2 žlici rjavega sladkorja, 2 dl smetane za stepanje.

Ingverjevo koreniko ostrgamo in drobno nastrgamo. Strok vanilije vzolžno prerežemo in postrgamo stržen. V kozico damo sladkor, vino, ingver in stržen oz. sredico vanilijevega stroka. Zavremo in odstavimo, da se sirup nekoliko ohladi. Medtem očistimo jagode in jih prerežemo na pol, večje pa na četrtine.

Prelijemo jih s še toplim sirupom in počakamo 15 minut. Postrežemo jih s stepeno smetano.