Jagode očistimo in oplaknemo z mrzlo vodo. Foto: BoBo

Jagode z zelenim poprom

Postrežemo s sladoledom, smetano ...

8. avgust 2017 ob 09:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 4 žličke vloženega zelenega popra, 2 žlici masla, neškropljena limona, 2 zavitka vaniljevega sladkorja, 1 kg jagod, 2 žlici sladkorja.

Jagode očistimo in oplaknemo z mrzlo vodo. Sadeže narežemo na polovice ali četrtine. Poper oplaknemo in zrnca nasekljamo. V kozici segrejemo maslo. Dodamo žličko nastrgane limonine lupinice, limonin sok, sladkor, vaniljev sladkor in poper.

Segrevamo, da se sladkor karamelizira. S sirupom pokapamo jagode, zmešamo in za 15 minut postavimo v hladilnik. Postrežemo s sladoledom, smetano ...