Jagodni žele s svežo meto

Poletno sladkanje

17. avgust 2017 ob 11:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 250 g svežih jagod, 10 g mete, 100 g sladkorja v prahu, 1 limona - nastrgana lupina, 300 ml vode, 10 g agar agarja.

Oprane jagode narežemo in jih stresemo v prekuhano mlačno vodo, ki smo ji dodali sladkor, listke sveže mete in limonino lupino. Ko se voda ohladi, zdrobimo jagode s paličnim mešalcem. Jagodno kašo precedimo, da dobimo jagodni sirup. V 0,5 dl hladne vode dodamo agar agar, premešamo in pustimo počivati 5 minut.

V manjši kozici segrejemo skodelico jagodnega sirupa. Dodamo 0,5 dl vode z agar agarjem in na zmerni temperaturi kuhamo toliko časa, da se agar agar popolnoma stopi. Mešanica ne sme zavreti. Nato mešanico primešamo jagodnemu sirupu. Pripravljen sok vlijemo v modelčke in jih pustimo počivati v hladilniku, da se strdijo.

P. B., recept Matjaža Cotiča (oddaja Dobro jutro)