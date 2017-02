Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Prebivalci Dubrovnika so filmskih ekip že navajeni, pred ekipo, ki bo snemala Robina Hooda, so mesto okupirali liki iz Igre prestolov Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jamie Foxx prispel v Dubrovnik, kjer bo snemal Robina Hooda

Staro mestno jedro bo postalo Nottingham

19. februar 2017 ob 08:55

Dubrovnik - MMC RTV SLO/STA

Del filmske ekipe novega celovečerca o Robinu Hoodu je prispel v Dubrovnik, največ zanimanja je vzbudil z oskarjem nagrajeni ameriški igralec Jamie Foxx, ki bo v filmu zaigral Malega Johna.

Dubrovnik bo gostil okoli tisoč članov filmske ekipe, ki bodo v hrvaškem mestu prebivali nekaj mesecev. V Dubrovniku je sicer že vse pripravljeno za snemanje novega celovečerca o srednjeveškem junaku Robinu Hoodu, saj so ustvarjalci filma sceno začeli postavljati že decembra. Na Stradunu so zgradili objekte, ki bodo pričarali Nottingham. Snemanje, ki se bo začelo v ponedeljek, trajalo pa bo do 6. marca, bo potekalo na več lokacijah.

V Dubrovnik je že prispel Jamie Foxx, pričakujejo pa še prihod igralca Jamieja Dornana, ki bo filmski Will Scarlet, Tarona Egertona, ki bo novi Robin Hood, Eve Hewson, ki bo igrala njegovo izbranko Marian in Bena Mendelshona, ki bo upodobil nottinghamskega šerifa. V Dubrovnik sta skupaj s Foxxom že prispela režiser filma Otto Bathurst in izvršni producent E. Bennett Walsh. Po vsej verjetnosti pa bodo naši južni sosedje dočakali tudi hollywoodskega igralca Leonarda DiCapria, ki je eden od producentov filma.

Premiero novega Robina Hooda načrtujejo v februarju 2018.

Sa. J.