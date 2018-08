Jan Ullrich za zapahi zaradi napada na prostitutko

S prostitutko je Ullrich preživel noč

10. avgust 2018 ob 16:37

Frankfurt - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji vrhunski nemški kolesar Jan Ullrich se je ponovno znašel za zapahi - možje v modrem so ga aretirali zaradi fizičnega napada na prostitutko, s katero je preživel noč.

Ullrich je z neimenovano prostitutko noč preživel v enem od hotelov v Frankfurtu. Njegovo aretacijo je za francosko tiskovno agencijo AFP že potrdila nemška policija, v izjavi za javnost pa so poudarili, da je bil kolesarski šampion v času aretacije pod vplivom alkohola in mamil.

Poškodovana ženska je morala po trditvah policistov po napadu poiskati tudi zdravniško pomoč, točne okoliščine spora pa možje v modrem še preiskujejo.

Ullrich se je sicer nedavno vrnil s španske Majorke, kjer trenutno živi in obiskuje terapije, s katerimi se želi ozdraviti zasvojenosti s prepovedanimi mamili in alkoholom. Po pisanju ameriških medijev si želi, da bi lahko ponovno videl svoje tri otroke, katerih edina zakonita skrbnica je trenutno njihova mama.

Ullrich se za zapahi ni znašel prvič, v zadnjem času pa so njegove kršitve še vse pogostejše. V Španiji so ga prejšnji teden aretirali zaradi nasilnega vstopa v sosedovo hišo in groženj. Lani je bil v Švici obsojen na 21 mesecev pogojne kazni, ker je vozil pod vplivom alkohola in pri tem zagrešil prometno nesrečo.

K. Ši.