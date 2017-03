Jane Fonda: Bila sem posiljena in zlorabljena

Igralka spregovorila o svoji temačni preteklosti

2. marec 2017 ob 21:36

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralka, aktivistka, feministka in gurujka fitnesa Jane Fonda je po letih molka prvič javno spregovorila, da je bila žrtev posilstva.

"V otroštvu sem bila posiljena in zlorabljena. Odpustili so me, ker nisem hotela spati s svojim šefom. In vedno sem mislila, da je to moja krivda. Da nisem naredila ali povedala prave stvari," je dejala zvezdnica ikoničnega filma Barbarella v pogovoru z igralko in aktivistko Brie Larson.

"Poznam mlada dekleta, ki so bila posiljena in niti ne vedo, da so bila. Mislijo, da se jim je to zgodilo, ker so rekle 'ne' na napačen način. Ampak ena izmed najboljših stvari, ki se je izcimilo iz ženskega gibanja, je spoznanje, da posilstvo in zloraba nista naša krivda. Bile smo onečaščene in to ni prav," je še dejala 79-letna z oskarji nagrajena igralka.

Leta 2014 je Fonda priznala, da je bila njena mama Frances Ford Seymour kot deklica spolno zlorabljena. Nato pa si je pri 42 letih vzela življenje.

Zvezdnica serije Grace & Frankie je prav tako priznala, da je imela veliko težav v svoji karieri, ker ni znala reči ne. Zato so jo ljudje izkoriščali. "Potrebovala sem 60 let, da sem se naučila reči ne. Če mi je kdo kaj ponudil, sem zgrabila priložnosti. Sprejela sem vloge, ki niso bile prave zame. In ljudje so me izkoristili. Nisem se znala postaviti zase. Danes rečem: 'Ne, to je s****. Ni mi všeč, kako se obnašate do mene.' In grem," je še zaključila Fonda.

Igralka in nekdanja manekenka je v 60. zaslovela s filmom Barbarella, ki ji je prinesel status sekssimbola, nekakšne ameriške različice Brigitte Bardot, v svoji karieri je dobila dva oskarja, emmyja in sedem zlatih globusov, poleg uspešne filmske kariere pa se je proslavila tudi kot "gurujka fitnesa", predvsem aerobike; v 80. in 90. je zgradila pravi imperij z videi z nasveti za telovadbo, izdala je več knjig na to temo.

K. K.