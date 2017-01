Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Richard Perry in Jane Fonda ostajata prijatelja in prodajata nekdanji skupni dom. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jane Fonda na pragu 80 let spet samska

Z bivšim sta v dobrih odnosih

25. januar 2017 ob 13:12

Los Angeles - MMC RTV SLO

79-letna dvakratna oskarjevka Jane Fonda in njen pet let mlajši partner, glasbeni producent Richard Perry, sta se po osmih letih skupne sreče razšla.

Kot so viri blizu para povedali za tabloid People, je bil njun razhod "zelo prijateljski", tudi Perry sam je za Page Six, opravljivo rubriko New York Posta, potrdil resničnost novic in dodal, da sta si s Fondo "še vedno zelo blizu".

Igralka in producent sta se spoznala leta 2009, zaljubila sta se, ko ji je pomagal okrevati po operaciji kolena. V videointervjuju na spletni strah Oprah Winfrey je Fonda, ki je v 80. veliko uspeha požela tudi s svojimi videi za aerobiko, povedala, da je šla v LA "po novo koleno, končala pa z novim ljubimcem".

Zdaj sta se izselila iz hiše na Beverly Hillsu, v kateri sta več let prebivala skupaj, in jo dala na trg, igralka je celo posnela video, ki spremlja oglas, v katerem opisuje, kdaj se je zavedela, da je hiša popolna zanju.

Hči hollywoodskega velikana Henryja Fonde s Perryjem nikoli ni izmenjala poročnih zaobljub, je pa bila prej poročena trikrat: z režiserjem Rogerjem Vadimom, aktivistom Tomom Haydenom (tudi sama je bila glasna protestnica proti vojni v Vietnamu in je takrat obiskala to azijsko državo, zadnja leta pa se posveča boju za pravice žensk) in ustanoviteljem CNN-a Tedom Turnerjem. Ima po enega otroka iz vsakega od prvih dveh zakonov in eno posvojenko.

A. K.