Janet Jackson septembra nazaj na koncertne odre

Pevka je na porodniškem dopustu

2. maj 2017 ob 19:14

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriška pevka Janet Jackson je razveselila svoje oboževalce z najavo vrnitve na koncerte odre, z njimi pa je delila tudi podrobnosti iz zasebnosti.

Pevka, ki bo 16. maja praznovala 51. rojstni dan, je na svoji spletni strani delila video (delček je objavila tudi na Instagramu), ki je osrečil vse oboževalce njene glasbe.

Pevka, ki je na porodniškem dopustu, se 7. septembra vrača na koncertne odre in s tem nadaljuje turnejo Unbreakable, ki pa ji je spremenila ime - zdaj se imenuje State of the World Tour.

Jacksonova je leta 2008 izdala zadnji album Discipline.

Janet prekinila molk: Da, ločujem se

Pevka je obenem prekinila molk in prvič komentirala ločitev od Wissama Al Mana. Kot je povedala, se tem vprašanjem ne more izogniti, zato je na kratko povedala: "Da, ločujem se od svojega moža. Zadeva je na sodišču, ostalo pa je v Božjih rokah."

Pevka in katarski milijarder sta se razšla le tri mesece po rojstvu njunega prvega otroka, sina Eisse. Razlog naj bi tičal v njunih "različnih življenjskih slogih", kar naj bi med vrsticami pomenilo, da je bil Wissam preveč naklonjen muslimanskim običajem za Janetin okus, kar se je najverjetneje stopnjevalo po prihodu prvorojenca. Jacksonova sicer pripada Jehovovim pričam.

Nekateri pa so namigovali, da je že tako bajno bogata popzvezdnica (pod palcem naj bi imela okrog 150 milijonov zelencev) preprosto počakala, da je izpolnila pogoje, pod katerimi bo od milijarderja dobila zajetnih 200 milijonov dolarjev: po predporočni pogodbi naj bi ji namreč omenjeni znesek izplačal za napolnjenih pet let zakona in rojstvo potomca.

D. S.