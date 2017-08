Japonček z novim obrazom

Honda jazz

15. avgust 2017 ob 09:13

Tokio - MMC RTV SLO

Honda je razkrila preonlvljeneega malčka jazz. Ta se bo prvič predstavil na avtomobilskem salonu v Frankfurtu. Poleg osvežene podobe v slogu modela HR-V med drugim prinaša tudi nov zmogljiv bencinski stroj.

Hondin mestni malček z enoprostorskim duhom je v zadnjih letih izgubil tisto idealno kombinacijo oblike in uporabnosti, ki je privlačila številne, tudi slovenske kupce. K manjši priljubljenosti je žal prispevala tudi razmeroma visoka cena. Zato, da bi nadoknadil v primerjavi s tekmeci, so mu zdaj namenili prenovljeno podobo v slogu modela HR-V ter nov, zmogljivejši štirivaljnik.

Sprednji del je dobil nov družinski obraz “Solid Wing Face” z zdaj že značilno obliko sprednjih žarometov ter nov, bolj agresivno oblikovan sprednji odbijač. Manj očitne so spremembe zadka, popolnoma nespremenjene pa so notranje mere. Jazz je tako ohranil prostornost in prilagodljivost, s katerima ser uvršča na vrh razreda. Med drugim ponuja prtljažnik, ki ponuja od 354 do 897 litrov prostornine. Ena od njegovih vrlin je zlaganje zadnjih sedežev, ki se skrijejo v dno, pri čemer nastane 2,48 metra dolg in 1,28 metra visok prostor za prevoz prtljage in tovora.

Več moči in pomoč vozniku

Glavna novost v motorni paleti je 1,5-litrski atmosferski bencinski štirivaljnik, ki razvije 96 kilovatov (130 KM) ter zagotavlja povprečno porabo (po meritvenem ciklu NEDC) 5,4 litra na 100 kilometrov pri čemer v zrak izpusti 124 gramov ogljikovega dioksida na kilometer. Zanj bo poleg ročnega na voljo tudi prenovljen samodejni brezstopenjski menjalnik CVT v kombinaciji s športnim paketom Dynamic.

Na varnostnem področju velja omeniti sistem za samodejno zaviranje v sili, opozarjanje na nevarnost naleta, opozarjanje na nenamerno zapuščanje voznega pasu ter sistem za prepoznavanje prometnih znakov.

Prenovljeni jazz bo prvič v živo na ogled na avtomobilskem salonu v Frankfurtu, ki bo letos potekal od 12. do 24 septembra.

Martin Macarol